مسعود بارزانی در آینده نزدیک به تهران می آید/ رد مذاکره با گروهک مسلح پژاک

حسن دانایی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام آتش بس یک طرفه گروهک تروریستی پژاک و درخواست آن برای گفتگو با ایران تصریح کرد:پژاک یک گروهک غیرقانونی است و تاکنون به وعده هایی که به دولت عراق داده عمل نکرده است.

وی افزود:گروهک پژاک تا کنون به هیچ یک از تعهدات خود نسبت به قولهایی که به مسئولان عراقی داده پایبند نبوده است.

دانایی فرد در پاسخ به این سئوال که آیا ایران حاضر به گفتگو با گروهک پژاک است یا خیر؟ گفت:ما این گروهک را غیر قانونی می دانیم و تا زمانی که این گروهک سلاح بر زمین نگذارد این موضوع معنا ندارد اگر این اتفاق بیافتد آن وقت میتوان درباره آن صحبت کرد.

سفیر ایران در عراق در خصوص سفر رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران گفت:دعوت وزیر خارجه ایران تسلیم بارزانی شده و وی با این سفر موافقت کرده اما هنوز روز انجام سفر مشخص نشده است.

وی اضافه کرد:منتظر انجام هماهنگی های لازم در عراق و ایران هستیم تا سفر مسعود بارزانی به ایران در آینده نزدیک صورت بگیرد.

سفیر ایران در عراق در خصوص خبر رسانه های عراقی مبنی بر سفر نوری المالکی به ایران ظرف فردا تا پنجشنبه این هفته گفت:تا الان نمیتوانم این خبر را تائید کنم اما همچنان که قبلا اعلام شده سفر نخست وزیر عراق به ایران در برنامه قرار دارد.