"اسناد فارسی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر از سری کتابهای افقی جدید در مطالعات اسلامی انتشارات راتلج منتشر شده است.

این کتاب به بررسی اسناد و مکتوبات فارسی زبان بعد از دوران مغول می‌پردازد.

بعد از دوران مغول زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ایران، آسیای مرکزی و هند انتخاب شد. بر این اساس بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به این دوران به زبان فارسی به نگارش درآمده است.

اما به رغم اهمیت و توجه به اسناد امپراتوری عثمانی و اسناد و مدارکی که به زبان عربی به نگارش درآمده، اسناد فارسی زبان این دوران مورد توجه جدی قرار نگرفته اند.

به عبارت دیگر در بررسی امور اداری و زندگی اجتماعی این دوران اسناد و مدارک فارسی زبان به عنوان منابع تحقیقاتی کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند.

این کتاب اولین کتابی است که به منابع فارسی زبان در مورد تاریخ اجتماعی در اوایل دوران مدرن در ایران و آسیای مرکزی توجه کرده است.