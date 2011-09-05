به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت 2 میلیارد دلار پروژه را برای بهره مندی از منابع به این صندوق معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی منبع خوبی برای بازسازی واحدهای تولیدی نیازمند منابع انرژی محسوب می شود ، ابراز امیدواری کرد تا با توجه به مطمئن بودن منابع صندوق توسعه ملی ، این صندوق هرچه زودتر فعالیت خود را آغاز کرده و به درخواست وزارت صنعت ، معدن و تجارت پاسخ دهد.

غضنفری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت منابع تخصیصی از محل منابع هدفمندی یارانه ها به بخش تولید و وضعیت جذب آن گفت: منتظریم که تسهیلات لازم را برای اجرای سه بسته حمایتی اخذ کنیم که شامل تسهیلات برای بازسازی های بزرگ و تغییر آن دسته از دستگاه ها وتکنولوژی های انرژی بر می شوند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه به عنوان دستگاه اجرایی محل دریافت منابع هدفمندی یارانه ها نیستیم و این وظیفه برعهده سازمان هدفمندی یارانه ها است ، گفت : این سازمان از درخواست ما آگاه است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور رییس جمهوری عنوان کرد : وزارت صنعت ، معدن و تجارت از ستاد هدفمندی یارانه ها درخواست در اختیار قرار گرفتن منابع مورد نیاز که میزان آن حداقل 2 تا 3 هزار میلیارد تومان است را دارد.



وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از برگزاری جلسه مشترک کمیته خودروسازان و سازمان حمایت طی روزهای آینده با هدف بررسی وضعیت قیمت ها و اتخاذ تصیمات مناسب برای ممانعت از بازار سیاه خودرو و سفته بازی خبرداد.

غضنفری عنوان کرد: تولید کنندگان معتقدند به علت بالابودن تقاضا نسبت به عرضه ممکن است نوعی بازار سیاه و سفته بازی شکل گرفته باشد.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وضعیت قیمت خودروهای داخلی گفت : وزارتخانه جدید همزمان حامی تولید کننده و مصرف کننده است و با عدم رعایت حقوق مصرف کننده برخورد می کند .



وی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص تعیین تکلیف روسای برخی سازمان ها و از جمله دخانیات در این وزارتخانه گفت : وضعیت دخانیات و صنایع کوچک طی این هفته و هفته آینده مشخص می شود. غضنفری افزود: هم اکنون معاونان سابق دو وزارتخانه ادغامی ابقا شده اند و همچنان به مسئولیت های خود ادامه می دهند.