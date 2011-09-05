به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "برلینر سایتونگ" در مطلبی به تظاهرات گسترده مردمی در سرزمینهای اشغالی اشاره کرده و نوشت: مردم عدالت اجتماعی می خواهند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اعتراضات یکشنبه شب در سرزمینهای اشغالی را متفاوت تر از اعتراضات گذشته ارزیابی کرده و آن را بزرگترین اعتراضات دسته جمعی که این منطقه در تاریخچه خود تجربه کرده ارزیابی کرد.

"مزراهی" یکی از اعتراض کنندگان در سرزمینهای اشغالی اعتراضات گسترده در رژیم اسرائیل را اسرار آمیز و خارق العاده توصیف کرده و آن را یک موفقیت غیر قابل انکار دانست.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: همه اعتراض کنندگان یک چیز را می خواهند. آنها دیگر نمی خواهند کوتاه بیایند و بر حقوق شهروندی خود و داشتن یک زندگی برازنده اصرار دارند."ایتزیک اشمولی" یکی از رهبران مخالف در سرزمینهای اشغالی اظهار داشته است که ما تا زمانی که حکومت یک راه حل مناسب ارائه ندهد تسلیم نمی شویم.

این روزنامه آلمانی در ادامه با تاکید بر اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی وعده داده که تغییرات و دگرگونی هایی را ایجاد کرده و نابرابریهای اجتماعی را از بین می برد نوشت: اما روز به روز تعداد افرادی که به نتانیاهو اعتماد دارند در سرزمینهای اشغالی کمتر می شود. همه جا می توان در بین اعتراض کنندگان پوسترهای ضد نتانیاهو را دید یا شعارهایی را دید از جمله اینکه حکومت مقابل ملت است و ملت هم مقابل حکومت.

برلینر سایتونگ در ادامه نوشت: این اکثریت در اسرائیل که مخالف حکومت هستند را دیگر نمی توان ساکت کرد.