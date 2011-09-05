  1. سیاست
پیام تبریک معاون اول رئیس جمهور به احسان حدادی

معاون اول رئیس جمهور در پیامی احراز عنوان سومی مسابقات پرتاب دیسک قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک توسط احسان حدادی را به وی و جامعه ورزش ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در پیام محمدرضا رحیمی خطاب به احسان حدادی آمده است:کسب عنوان سومی مسابقات پرتاب دیسک قهرمانی جهان بزرگترین رویداد ورزشی سال 2011 که باعث شد نام ایران برای نخستین بار در رده‌بندی جهانی دو و میدانی قرار بگیرد را به شما و جامعه ورزش ایران تبریک گفته و امیدوارم که همیشه پیروز و سرافراز باشید.

معاون اول رئیس جمهور در این پیام افزوده است : بی‌شک کسب مدال برنز جهانی و کسب سهمیه المپیک همزمان با عید سعید فطر، عیدی بزرگی به جامعه ورزش کشور و مردم قهرمان‌پرور ایران اسلامی بود.

 
 
