پیام تبریک معاون اول رئیس جمهور به احسان حدادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در پیام محمدرضا رحیمی خطاب به احسان حدادی آمده است:کسب عنوان سومی مسابقات پرتاب دیسک قهرمانی جهان بزرگترین رویداد ورزشی سال 2011 که باعث شد نام ایران برای نخستین بار در رده‌بندی جهانی دو و میدانی قرار بگیرد را به شما و جامعه ورزش ایران تبریک گفته و امیدوارم که همیشه پیروز و سرافراز باشید.



معاون اول رئیس جمهور در این پیام افزوده است : بی‌شک کسب مدال برنز جهانی و کسب سهمیه المپیک همزمان با عید سعید فطر، عیدی بزرگی به جامعه ورزش کشور و مردم قهرمان‌پرور ایران اسلامی بود.



