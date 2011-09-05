مجموعه رفاهی ایثارگران کوثر کلاردشت افتتاح می شود

حسین فروتن پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بضاعت خانه ورزشکاران کشور، بزودی شاهد بهره برداری فاز نخست این مجموعه رفاهی تفریحی با ایجاد شبکه آب، کارگزاری تیرهای برق، جاده های دسترسی، احداث تعدادی ویلا و آپارتمان جهت استفاده جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان خواهیم بود.

وی افزود: با افتتاح فاز نخست، فاز دوم و سوم این پروژه تا دو سال آینده در منطقه مورد احداث به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل امور ایثارگران خانه ورزشکاران کشور اظهار داشت: تاکنون علاوه بر بنیاد شهید و ایثارگران، مسئولان وزارتخانه های نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان از این طرح جهت رفاه حال جانبازان استقبال کردند.

وی به سایر امکانات پروژه کوثر در منطقه آغوزداربن کلاردشت اشاره کرد و افزود: ایجاد سالنهای ورزشی، توانبخشی، آمفی تئاتر و فضای بازی و تفریح مورد استفاده خانواده ها و فرزندان ایثارگران قرارخواهد گرفت.

فروتن پارسا افزود: امیدواریم با توجهات ویژه ولی امر مسلمین که خود از جانبازان گرانقدر کشور محسوب می شوند و دستورات رئیس جمهوری، هرچه زودتر و با بهترین امکانات و تجهیزات که بزرگترین مجموعه رفاهی فرهنگی خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در کشور است، را به بهره برداری برسانیم.