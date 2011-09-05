به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری نخستین جشنواره جهانی هنر در رسانه‌های جهان و جایزه بزرگ صلح و عدالت بعدازظهر روز دوشنبه 14 شهریور در سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امیدعلی مسعودی با اشاره به روند برگزاری این جشنواره در سایر کشورهای جهان بیان داشت: جشنواره‌های هنر در رسانه برای نخستین بار از سال 2005 در برخی از کشورهای جهان شکل گرفت و توانست به سرعت نقش تاثیرگذاری را نیز ایجاد کند؛ در حالی که ما در کشورمان سال‌هاست که جشنواره مطبوعات داریم و با وجود فراز و فرودهای فراوان خود تاکنون نتوانسته تاثیرگذار و برای اعتلای فرآیند روزنامه‌نگاری ما موثر باشد.

وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره در ادامه ارتقای جشنواره مطبوعات ساماندهی شده است و امیدواریم بتواند بر جذابیت جشنواره مطبوعات بیفزاید.

وی تاکید کرد: این جشنواره‌ها با وجود گستردگی در جهان، معمولا نفرات برگزیده کمی دارند که نشان از اهمیت بالای کیفیت در آنها در برابر کمیت است. همچنین در نظر داریم تا علاوه بر این جشنواره بتواند منتقل کننده پیام اسلامی خود باشد.

جشنواره‌ای برای مهندسی پیام‌رسانی

ساسان والی زاده، دبیر این جشنواره نیز دیگر سخنران نشست خبری بود که در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه در علم ارتباطات وظیفه خبر، انتقال پیام از منبع به مخاطب است، گفت: در راه انتقال این مفهوم، هنر ابزاری است که می‌تواند فرآیند انتقال خبر را مدیریت و ضریب نفوذ آن را بیشتر کند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره هنر در رسانه برای نخستین بار درکشور به موضوع گرافیک مطبوعاتی و عکس به صورت ویژه نگاه خواهد کرد، گفت: این موضوعات نه اینکه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، اما در جشنواره‌های مطبوعاتی به طور معمول نمود بارزی نداشته است و امسال برای اولین بار به صورت مستقل در این جشنواره به آن پرداخته خواهد شد.

والی زاده این جشنواره را فرصتی برای مهندسی پیام و اثرگذاری آن عنوان کرد و گفت: این جشنواره به دنبال ایجاد باوری است که در قرآن کریم از آن با عنوان زیباشناسی یاد می‌شود.

مدیرعامل خبرگزاری ایسنا ادامه داد: جشنواره هنر در رسانه در سال جاری با جایزه جهانی صلح و عدالت نیز همراه خواهد شد که در واقع در استقبال از گفتمان جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و استقال از ایجاد صلح و عدالت جهانی اهدا می‌شود.

نیمه مهر؛ پایان مهلت شرکت در جشنواره

در ادامه این نشست، داوود یاراحمدی دبیر علمی این جشنواره نیز در سخنانی با اشاره به برگزاری جشنواره‌های مشابه در سال‌های اخیر اظهار داشت: جشنواره‌های هنری به این شکل در جهان همواره به دنبال ارائه نظرات خاصی بوده‌اند که گاهی به صورت نمایش تصاویری نامطلوب از مسلمانان بوده است.

وی با اشاره به بخش‌های این جشنواره افزود: جشنواره هنر در رسانه، امسال در سه بخش صفحه آرایی، عکاسی خبری و کارتون و کاریکاتور در دو موضوع آزاد و نیز ویژه صلح و عدالت برگزار می‌شود.

یاراحمدی ادامه داد: آثار ارسالی به جشنواره باید همگی طی یک سال گذشته در مطبوعات سراسری منتشر شده باشند؛ الا در بخش عکس که تصاویری که به دلایلی امکان انتشار نداشته‌اند، نیز می‌توانند شرکت کنند.

دبیرعلمی جشنواره هنر در رسانه افزود: اصل آثار منتشر شده باید حداکثر تا 15 مهر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شود. در بخش کاریکاتور نیز اندازه آثار ارسالی باید حداکثر تا 300 DPIباشد.

وی همچنین تاکید کرد: نسخه دیجیتالی آثار باید تا 15 مهر و نسخه اصل آثار نیز باید تا 30 مهر به دبیرخانه ارسال شود و برگزیدگان نیز تا روز 10 آبان معرفی و آثار برگزیده در نمایشگاه مطبوعات امسال معرفی خواهند شد.