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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۰۹

هافبك پرسپوليس در تيررس شيرازي ها

فجر سپاسي خواهان جذب "لشكري" است

سرمربي تيم فوتبال فجر شهيد سپاسي شيراز به هافبك جوان پرسپوليس پيشنهاد داد فصل آينده را در اين تيم بازي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، غلامحسين پيرواني پس از تمرين روز سه شنبه پرسپوليس كه با تمرينات فجري ها همزمان شده بود ، با علي لشكري هافبك همواره نيمكت نشين پرسپوليس گفتگو كرد .

پيرواني در اين ملاقات به لشكري پيشنهاد داده تا با دريافت مبلغي مناسب به فجرسپاسي بيايد و سال آينده را در اين تيم سپري كند . تيم فجر سپاسي با از دست دادن وحيد رضائي ، مهدي رجب زاده و محمود خرم زي در جريان فصل نقل و انتقالات در خط هافبك خود نياز به نيرو دارد و پيرواني در تلاش است تا با جذب جوانان مستعد ، خلا بازيكنان جداشده خويش را به هر نحو ممكن بپوشاند . 

کد مطلب 14001

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