فجر سپاسي خواهان جذب "لشكري" است

به گزارش خبرگزاري مهر ، غلامحسين پيرواني پس از تمرين روز سه شنبه پرسپوليس كه با تمرينات فجري ها همزمان شده بود ، با علي لشكري هافبك همواره نيمكت نشين پرسپوليس گفتگو كرد .

پيرواني در اين ملاقات به لشكري پيشنهاد داده تا با دريافت مبلغي مناسب به فجرسپاسي بيايد و سال آينده را در اين تيم سپري كند . تيم فجر سپاسي با از دست دادن وحيد رضائي ، مهدي رجب زاده و محمود خرم زي در جريان فصل نقل و انتقالات در خط هافبك خود نياز به نيرو دارد و پيرواني در تلاش است تا با جذب جوانان مستعد ، خلا بازيكنان جداشده خويش را به هر نحو ممكن بپوشاند .