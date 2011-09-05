شماره جدید ماهنامه سپیده دانایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اختلال شخصیت و نشانه‌های آن»، «وعده دروغین ازدواج»، «مقایسه همسر با دیگران»، «کمک مالی گرفتن از خانواده‌ها»، «ترس از مدرسه»، «تصمیم‌گیری بعد از فراغت از تحصیل»، «احساس شکست بعد از کنکور»، «آسیب‌های طلاق برای مردان»، «استقلال در خانه پدری» و «طلاق در آمریکای جنوبی» از دیگر موضوعات این ماهنامه است.



ماهنامه سپیده‌دانایی در حوزه جوانان و خانواده منتشر شده و شامل بخشهای «روزگار جوانی»، «پیش از ازدواج»، «همسران جوان»، «والدین جوان» و «مدیریت طلاق» می‌باشد.



«دکتر محمود گلزاری» روان‌شناس و عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرمسئول این ماهنامه می‌باشد.



در شماره شهریور ماهنامه سپیدهدانایی مطالبی از دکتر بهروز بیرشک، دکتر عزت¬اله کردمیرزا، دکتر محمود دهقانی، دکتر حمید طاهر نشاط‌دوست، دکتر محمود گلزاری، دکتر آناهیتا خدابخش کولایی، دکتر فرید براتی سده و دکتر سعید معیدفر به چشم می‌خورد.



شماره آینده سپیده‌دانایی پنجم مهرماه منتشر خواهد شد.

