عملی نشدن یک مصوبه دولتی/ خوش نشینی شرکتهای کرمانی در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، در وضعیتی که دولت بر بحث انتقال شرکتها از پایتخت تاکید فراوان دارد، بسیاری نبود امکانات و زیرساخت های لازم در استان کرمان را یکی از دلایل مهم خوش نشینی کرمانی های ساکن پایتخت عنوان می کنند و این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی هم می توان پی برد با ورود نقدینگی این شرکتها از جمله مس سرچشمه و گل گهر و زغالسنگ به کرمان می توان در کوتاهترین زمان ممکن پهناورترین استان کشور را از بسیاری از امکانات بهره مند ساخت و این مسئله به نظر می رسد بدون مصوبه دولت هم لازم الاجرا بوده است.

مزایای ویژه برای ورود به کرمان

در همین حال، اردیبهشت ماه سال گذشته بود که در راستای برنامه تمرکززدایی دولت از شهر تهران، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و به استناد اصل 127 قانون اساسی مقرر شد تا دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها بر اساس اولویت های تعیین شده از تهران منتقل شوند محل انتقال هم با توافق بالاترین مقام اجرایی یعنی استانداران باید تعیین شود.

در قالب این طرح، برای کارمندان متقاضی خروج از تهران مزایایی از قبیل وام ودیعه خرید و تعمیر مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی، هدیه ازدواج برای کارمندان مجرد و نیز زمین مناسب نیز اختصاص یافت.

همچنین معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری اعلام کرد که کارمندان شامل این طرح می توانند تا 100 درصد حقوق خود را به عنوان اضافه و فوق العاده کار دریافت کنند. نکته جالب اینکه در طرح انتقال، علاوه بر مزایای ذکر شده، افزایش 55 درصدی در حقوق هم برای کسانی درنظر گرفته شد که تهران را به مقصد کرمان ترک کنند.

اما تاکنون بعد از گذشت حدود16 ماه از ابلاغ دستور انتقال از سوی رییس جمهور به کلیه ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی خبری از آمدن هیچ شرکتی به کرمان نیست.

لیست عریض و طویل شرکتهای کرمانی

این در حالی است که در فهرستی که از سوی دولت برای انتقال شرکتها به استانها اعلام شده نام چند شرکت کرمانی هم که مرکز اصلی فعالیتشان در کرمان بوده اما در تهران دارای دفتر هستند نیز آورده شده است از جمله شرکت سهامی زغالسنگ کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان، شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای، شرکت گاز کرمان، شرکت سهامی مخابرات کرمان، شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت، شرکت سهامی مس شهر بابک، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان و شرکت غله و بازرگانی که دفاتر اصلی آنها در تهران است.

سال گذشته اوایل تابستان، معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در این باره گفته بود که دولت در این طرح خواستار انتقال برخی وزارتخانه ها نیز به استانهای دیگر است اما به احتمال زیاد هیچ یک از وزارتخانه ها حاضر به حضور در کرمان نخواهند بود.

جواد کمالی عدم دسترسی سریع به سایر استانها را از دلایل عدم استقبال وزارتخانه ها اعلام و اظهار کرده بود که با این شرایط حتی وزارتخانه ای مثل صنایع و معادن که بخش عمده ای از فعالیت های مرتبط با آن در کرمان انجام می شود حاضر نیست به کرمان منتقل شود.

استاندار با جدیت پیگیری می کند

اما از سوی استانداری کرمان همچنان این مسئله در حال پیگری است، اخیرا اسماعیل نجار، استاندار کرمان در این باره گفت: علیرغم مصوبات و تاکیدات فراوان دولت و پیگریهای مکرر ما در استان، بحث انتقال شرکتها به کرمان که خیلی هم به نفع استان است هنوز محقق نشده است.

وی افزود: در سفر اخیر رییس جمهور به کرمان این مسئله را یادآوری کردم و حتی یادداشتی در همین زمینه به ایشان دادم و به شدت دنبال آن هستیم که این امر محقق شود.

نجار تصریح کرد: اگر پولهایی که در تهران می چرخد در کرمان بچرخد ما می توانیم خیلی زود اثرات آن را در استان مشاهده کنیم.

استاندار کرمان اظهار کرد: اما سیستم مالی کشور در حال حاضر به گونه ای است که همه چیز به تهران ختم می شود و به عقیده بنده در این سیستم باید تغییرات اساسی صورت بگیرد که البته به آسانی هم امکان پذیر نیست.

گل گهر و مس دولتی نیستند!

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم در این باره گفت: مصوبه مربوط به انتقال شرکتها از تهران به کرمان شامل شرکتهای دولتی می شود.

محمد عابدی نژاد افزود: گل گهر و مس ایران هم هیچ کدام دولتی نیستند چرا که سهامی را که داشتند عرضه کرده اند.

وی ادامه داد: سهام گل گهر به دلیل واگذاری در بخش سهام عدالت قابل اغماض است و سهام مس هم سال گذشته به صورت بلوکی فروش رفت.

عابدی نژاد اظهار کرد: با این شرایط این شرکتها ساختار غیر دولتی یافتند.

مسئولان بانکهای کرمان نیز با اشاره به کمبود نقدینگی و چرخش مالی در بانکهای کرمان خواستار انتقال وجوه این شرکتها به بانکهای استان هستند و اعتقاد دارد چرخش این پول در کرمان می تواند تاثیر چشمگیری بر توسعه و سرمایه گذاری در استان کرمان داشته باشد اما متاسفانه پولی که با صرف سرمایه های استان کرمان به دست می آید هم اکنون به صورت گسترده در بانکهای تهران در حال گردش مالی است و مردم کرمان از این نعمت محروم مانده اند.