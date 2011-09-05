پایه های لرزان حکومت آل سعود/افشاگری درباره اختلاس و فساد فراگیر

رژیم عربستان سعودی از جمله رژیمهای عربی است که تاکنون با لطایف الحیل مختلف توانسته است خود را از انقلابهای عربی مصون بدارد و در این راستا اقدامات گوناگونی را انجام داده است.

سعودی ها هر چند که نتوانستند مانع سقوط هم پیمان نزدیک خود یعنی "حسنی مبارک" شوند، اما تلاشهای زیادی برای جلوگیری از محاکمه دیکتاتور سابق انجام دادند و حتی مقامات جدید مصر را تحت فشار قرار دادند. در این راستا اخبار ضد و نقیضی درباره حضور وی در تبوک عربستان منتشر شد.در حال حاضر هم هر چند سعودیها به ظاهر خود را بی علاقه به سرنوشت مبارک نشان می دهند، اما واقعیت چیز دیگری است.

جدای از مصر، سعودیها به "زین العابدین بن علی" دیکتاتور مخلوع تونس پناه دادند و "عبدالله صالح" دیکتاتور مغضوب مردم یمن را به بهانه معالجه به یمن کشاندند و اخیرا نیز اجازه سخنرانی به عبدالله صالح دادند تا خشم مردم انقلابی یمن را برانگیزانند.

این در حالی است که آنها قبلا در بحرین نیز دخالت کرده بودند و در جنایات آل خلیفه مشارکت فعال داشتند همه این اقدامات آل سعود به منظور جلوگیری از سرایت انقلاب به داخل عربستان بود، اما اصلاح طلبان عربستانی به ویژه در مناطق شرقی این کشور بر خواسته های خود تاکید دارند.

مقامات ریاض تلاش زیادی می کنند که عربستان را با ثبات جلوه دهند، اما اختلافات داخلی میان شاهزادگان سعودی همانند آتش زیر خاکستری است که هر لحظه ممکن است شعله ور شود، زیرا سایه مرگ"سلطان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان را تعقیب می کند و "ملک عبدالله" نیز گرفتار مشکلات جسمانی بی شماری است.

اخیرا اخباری درباره حمله به کاخ "نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور در شهر "جده" در غرب عربستان و کشته شدن فرد مهاجم در نزدیکی مرکز ایست بازرسی منتشرشده بود. مقامات سعودی اظهار نظری در این باره نکردند و موضوع در هاله ای از ابهام باقی ماند.

همچنین اخباری درباره تلاش نایف بن عبدالعزیز برای جانشینی برادر منتشرشده بود و اینکه ملک عبدالله برای مقابله با این تلاشها فرزندش را به عنوان معاون وزیر کشور منصوب کرده تا تحرکات نایف بن عبدالعزیز را زیر نظر بگیرد.

با همه این اوصاف، مقامات سعودی در تلاش هستند که به هر شیوه ای عربستان را کشوری ثروتمند نشان دهند در حالی که اقدامات آنها به نوعی تیشه به ریشه خودشان محسوب می شود از جمله این اقدامات می توان به احداث برج ساعت در مکه اشاره کرد.

بر فراز این برج 600 متری ساعت بزرگی به ابعاد 43 در43 متر نهاده شده است که از فاصله چند کیلومتری قابل رویت است و در زمانهای پنجگانه نماز 21 هزار لامپ سفید و سبز به نشانه زمان اقامه نماز روشن می شود.در این برج یک نمازخانه بسیار بزرگ با گنجایش ده هزار نفر احداث شده است.

این اقدام مقامات سعودی و صرف هزینه های گزاف برای آن انتقادهایی را حتی در داخل شاهزادگان سعودی به وجود آورده است. اعتراضات سیل زدگان جده و بی تفاوتی مسئولان سعودی هنوز از خاطره مردم عربستان محو نشده است.

صرف هزینه های سنگین سئوالات بسیاری را نزد اذهان عمومی سعودی به وجود آورده است که جرات طرح آن را ندارند، زیرا سرکوب شدید در انتظار آنهاست، اما گویا "بسمه"، دختر "سعود بن عبدالعزیز" و نوه ملک عبدالعزیز موسس رژیم آل سعود و برادرزاده ملک عبدالله پادشاه کنونی عربستان، ترسی از انتقاد ندارد، زیرا واکنش شدیدی به هزینه های گزاف در ساخت این برج و دیگر ریخت و پاشهای مقامات سعودی نشان داده است.

وی گفت: هتل سازی و احداث مکانهای تفریحی در مکه به شدت به ساکنان این شهر ضربه زده است و سبب شده است که برخی از آنها به شدت فقیر شوند.

وی افزود: ما در حالی غرق ساخت تفرجگاههای گردشگری هستیم که از خیابانهای مکه و خانه های آن و مردمی که در این شهر زندگی می کنند بی خبر هستیم. گرسنگی و فقر بیداد می کند، خیابانها خراب هستند، هر کس که باور نمی کند کافی است که به مکه بیاید و گشتی در خیابانهای این شهر بزند به طور حتم مشاهدات عینی لرزه بر اندام انسان می اندازد، زیرا مردم آن فقیر هستند، شکمهای آنها خالی است و پیرمردان و کودکان از بیماری های لا علاجی رنج می برند، اما در مقابل، هتلهای روبروی حرم، یک اتاق را دهها هزار ریال سعودی(هر ریال سعودی بیش از 300 تومان است) اجاره می دهند.

این شاهزاده سعودی گفت: پولهای هنگفتی به جیب سرمایه داران می رود. درباره هزینه راه اندازی قطار مکه و توسعه حرم شریف و بزرگترین ساعت جهان، 80 میلیارد ریال سعودی خرج شده است این پولها به جیب چه کسانی می رود به طور حتم سازندگان این پروژه ها باید به پول خود برسند.

طرح اولیه ای که به پادشاه عربستان ارائه شد، به گونه ای بود که تصور می شد مسئولان اجرای پروژه ها قصد استفاده از بهترین فناوریها و تجهیزات و وسایل متعلق به ژاپن،آمریکا و فرانسه را دارند، اما هنگام راه اندازی مشخص شد که همه مواد و فناوریها چینی است. آیا اختلاس تا این حد قابل تصور است؟ چرا باید همه مناقصه دولتی به یک شرکت واگذار شود؟ چگونه می توان در برابر هزینه هایی که برای آبادی بسیاری از مناطق عربستان کافی است ساکت ماند؟

وی درباره ساعت بالای برج مکه گفت : این ساعت بزرگ برازنده میدان "باکینگهام" انگلیس است نه بالای بیت الله الحرام.این ساعت متعلق به فرهنگ دیگری است و شکل ساعت بر بالای مسجد الحرام، حرام اندر حرام است.

نوه ملک عبدالعزیز افزود: مسئولان یا نمی خواهند که حقایق را به اطلاع ملک عبدالله برسانند یا جرات این کار را ندارند اما بالاخره روزی فرا خواهد رسید که همه حقایق روشن خواهد شد.