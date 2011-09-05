سیل لاریجان 30 میلیارد خسارت بر جای گذاشت

محمد رضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید باران همراه با شستشوی گل و لای در طول مسیر، سبب به راه افتادن سیلاب سهمگین هفته گذشته در بیشتر روستاهای بخش لاریجان و جاری شدن سیل و مسدود شدن همه راههای ارتباطی روستاهای این بخش کوهستانی شده بود.



وی افزود: بر اثر وقوع این سیلاب به 10 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا از10 تا 100درصد خسارت وارد شد.



بخشدار لاریجان ادامه داد: بیش از10کیلومتر از سردهنه های کشاورزی و 10دهنه پل در این منطقه تخریب و آسیب جدی وارد شد.



نصیری با بیان اینکه خوشبختانه این سیلاب تلفات جانی نداشت، اضافه کرد: خسارتهای وارده به این بخش جمع بندی و به اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران ارسال شده است.



وی گفت: ورود گل ولای و باران شدید به 20 واحد مسکونی در روستاهای بخش لاریجان خسارتهای زیادی وارد کرد.



بخش کوهستانی لاریجان با بیش از 80 روستا و حدود 17هزار نفرجمعیت از توابع شهرستان آمل در مسیرجاده هراز واقع شده است.