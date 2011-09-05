سیل لاریجان 30 میلیارد خسارت بر جای گذاشت

محمد رضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید باران همراه با شستشوی گل و لای در طول مسیر، سبب به راه افتادن سیلاب سهمگین هفته گذشته در بیشتر روستاهای بخش لاریجان و جاری شدن سیل و مسدود شدن همه راههای ارتباطی روستاهای این بخش کوهستانی شده بود.
وی افزود: بر اثر وقوع این سیلاب به 10 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا از10 تا 100درصد خسارت وارد شد.
بخشدار لاریجان ادامه داد: بیش از10کیلومتر از سردهنه های کشاورزی و 10دهنه پل در این منطقه تخریب و آسیب جدی وارد شد.
نصیری با بیان اینکه خوشبختانه این سیلاب تلفات جانی نداشت، اضافه کرد: خسارتهای وارده به این بخش جمع بندی و به اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران ارسال شده است.
وی گفت: ورود گل ولای و باران شدید به 20 واحد مسکونی در روستاهای بخش لاریجان خسارتهای زیادی وارد کرد.
بخش کوهستانی لاریجان با بیش از 80 روستا و حدود 17هزار نفرجمعیت از توابع شهرستان آمل در مسیرجاده هراز واقع شده است.
لاریجان - خبرگزاری مهر: بخشدار لاریجان خسارتهای ناشی از سیل هفته گذشته در بیش از 80 روستای این بخش را حدود 30 میلیارد ریال اعلام کرد.
محمد رضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید باران همراه با شستشوی گل و لای در طول مسیر، سبب به راه افتادن سیلاب سهمگین هفته گذشته در بیشتر روستاهای بخش لاریجان و جاری شدن سیل و مسدود شدن همه راههای ارتباطی روستاهای این بخش کوهستانی شده بود.
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