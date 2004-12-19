سامان احتشامي: متاسفانه به موسيقي كودك كمترين توجه را داشته ايم

" سامان احتشامي"، نوازنده و آهنگساز در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر در ديگر كشورها، بيشترين بها به موسيقي كودك داده مي شود، چون تحقيقات نشان داده است كه آشنايي با اين موسيقي مي تواند پايه ريز موسيقي در بزرگسالي باشد.

وي كه پيش از اين، آلبوم " كوچولوها در باغ" را براي كودكان منتشر كرده بود، افزود: در حال حاضر مشغول آماده سازي يك آلبوم ، حاوي ده ترانه براي كودكان هستم كه آن را با اركستر بزرگ ضبط مي كنم. همچنين نمايش موزيكال" گوزن شاخ طلايي" با آهنگسازي من و به نويسندگي " رويا بردبارخو" و كارگرداني " امير حسين حسيني" به زودي منتشر مي شود كه اين اثر هم به كودكان اختصاص داد.

احتشامي در ادامه در مورد كنسرت هايش گفت: امسال در جشنواره موسيقي فجر شركت مي كنم و با گروه موسيقي شرقي به اجراي قطعات موسيقي تلفيقي مي پردازم.

وي در مورد آلبوم هاي در حال انتشارش گفت: آلبوم " پاييزان" را كه اختصاص به قطعاتي براي فلوت و پيانو دارد تا 15 روز ديگر منتشر خواهم كرد. همچنين ضبط اثر " قطعاتي براي پيانو و اركستر بزرگ" تمام شده است كه ان هم در نوبت نشر قرار دارد.

وي در پايان خبر از اتمام ساخت موسيقي فيلم " هشت و بيست دقيقه صبح" ساخته سيروس الوند داد.