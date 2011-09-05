اخبار کوتاه ورزشی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سه گانه آقایان استان به مسابقات قهرمانی کشور و مرحله دوم لیگ باشگاهی که از 12 لغایت 15 شهریور ماه در بندر ترکمن برگزار می شود، اعزام شد.

تیم خراسان جنوبی با ترکیب احسان گرگین، روح اله اکبری، رضا باقری، محمدعلی دادرس، سجاد دباغی، امیرحسین ستوده، مجید ایوبی، رضا خسروی، سبحان دباغی، سعید علیزاده، مسعود علیزاده، پویا خسروانی و یاسر قندریزان به سرپرستی محمد علی شفیعا و مربیگری محمد رضا توکلی در این دوره از رقابت ها حضور دارد.

برترین های مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی استان معرفی شدند

مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی استان با حضور 50 ورزشکار از شهرستان های بیرجند، فردوس، درمیان و نهبندان در بخش بانوان و همچنین با حضور40 ورزشکار از شهرستان های بیرجند، قاین، درمیان و سریشه ( مود) در بخش آقایان برگزار شد.

در بخش بانوان و در گروه سنی نوجوانان: زهرا بسملی از سرایان، زهرا عباس پور از بیرجند و اقدس خسروی از درمیان، در گروه سنی جوانان: فاطمه الهی، ستاره پیش کار و زهره نگینانی هر سه از بیرجند و در گروه سنی 20 تا 24 سال : مهتاب امیاری و فاطمه بیرجندی از بیرجند و اعظم ابراهیمی از نهبندان مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

همچنین در گروه سنی 25 تا 29 سال: مهدیه اعتصامی، توران سارانی و آمنه پیروزمند هر سه از بیرجند، در گروه سنی 30 تا 34 سال: مریم محمدی و فاطمه سارانی از بیرجند و اعظم ازکاک از فردوس، در گروه سنی 35 تا 39 سال : طاهره مجنونی و بی بی مریم حسینی از بیرجند و اقدس طالبیان از فردوس و در گروه سنی 40 تا 44 سال: نجمه فیزیکی از بیرجند، صدیقه مجرد و مرضیه توکلی از فردوس موفق شدند مقام های اول تا سوم را به دست آورند.

در بخش آقایان و در گروه سنی نوجوانان نیز: ابوالفضل سرزهی از سربیشه، ذوالفقار احمدی و محمد خدادوست از درمیان، در گروه سنی جوانان: ابراهیم یوسفی از درمیان، رضا شهابی و مهدی مشایخی از سربیشه، در گروه سنی 20 تا 24 سال : مرتضی مودی و حسین مودی از سربیشه و حسین نوفرستی از بیرجند، در گروه سنی 25 تا 29 سال : محمد علی نژاد از بیرجند، سید علی ترحمی و احسان رقابتی از قاین و در گرو ه سنی 30 تا 34 سال : مهدی میرزایی و جواد ایزدی از بیرجند و محمد حسین رضایی از سربیشه مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند .

حضور جودوکار استان در اولین مرحله اردوی آمادگی بازی های المپیک لندن

قاسم احدی جودوکار خراسان جنوبی در اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جودو جهت بازی های المپیک لندن حضور دارد.

این اردو از 12 لغایت 25 شهریور ماه در مجموعه ورزشی انقلاب با حضور 35 جودوکار از سراسر کشور برگزار می شود.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ دسته دو استان برگزار شد

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ دسته دو استان با حضور 10 پینگ پنگ باز بصورت دوره ای برگزار شد.

در پایان این مسابقات علیرضا چمنی و محمدرضا چمنی اول و دوم شدند و محمد نجاتی و حسین رفیعی مقام سوم مشترک را بدست آوردند و توانستند به دسته یک راه پیدا کنند.