غرب باید از اسلام و فرهنگ و تاریخ مسلمانان شناخت درست پیدا کند

دکتر دریک جانسون استاد فلسفه و زبانهای مدرن کالج همپدن سیدنی درباره دلایل اصلی اسلام هراسی در اروپا و آمریکا به خبرنگار مهر گفت: جهل و ترس مهمترین دلایل اسلام هراسی به شمار می‌روند. بیشتر کسانی که دشمنی با اسلام دارند اغلب چیز زیادی در مورد فرهنگ و تاریخ دین اسلام و معتقدان به این دین نمی‌دانند.

وی افزود: آنها اقدامات تروریستها و فعالیتهای تروریستی را به حساب اسلام می‌نویسند. نادانی آنها تا آنجا پیش می‌رود که این اقدامات و نابودی ارزشهای غربی را دستور کار خود دین می‌پندارند.

مؤلف "دیدگاه ضد داروینی نیچه" یادآور شد: این جهل آشکار است. معتقدان چنین دیدگاههایی فاقد درک عمیق و جدی از دین هستند و متأسفانه فرهنگی که در آن زندگی می‌کنند نیز از بین برنده چنین جهل و پیش داوری نیست.

وی تأکید کرد: ترس نیزبه این مسائل وموضوعات دامن می‌زند. حرکات واقدامات تروریستی باعث می‌شود تا آنها درکی سطحی از "دیگر"سازی داشته باشند. در واقع آنها "دیگر"سازی را بر اساس این اقدامات صورت بندی می‌کنند.

جانسون تصریح کرد: به عبارت دیگر، آنها در این "دیگر"سازی بر تفاوتها و نکات منفی تأکید می‌کنند. معمولاً نیروها و فشار هایی در جوامع وجود دارند که به جای تأکید بر فرونشاندن ترس بر آن دامن می‌زنند و آتش آنرا شعله ورتر می‌سازند.

وی یادآور شد: علت این است که برخی منافع خود را درعدم توافق وسازگاری می‌بینند تا آشتی و مصالحه. چنین ترس و هراسی نیز باعث انحراف مردم از پرسش و تحقیق زیاد درباره خودشان و زندگی خودشان می‌شود.

مؤلف"دیدگاه ضد داروینی نیچه" یادآور شد: باید توجه داشت که چنین مکانیسمی تقریباً دراکثر جوامع، فرهنگها وادیان گوناگون وجود دارد. به عبارت دیگر"دیگر"سازی به عنوان ساختن"دیگری" به عنوان امری هراسناک وترسناک درفرهنگها و سنتهای گوناگون تقریباً وجود دارد.

وی در مورد راههای رفع اسلام هراسی نیز تأکید کرد: دو اقدام باید برای رفع اسلام هراسی انجام شود؛ یکی آموزش و دیگری تعامل.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: آموزش در مورد فرهنگهای گوناگون و مختلف باید از دوران کودکی مورد توجه باشد و تا دوران بزرگسالی ادامه یابد.

جانسون تأکید کرد: برای کسانی که در غرب زندگی می‌کنند نه تنها شناخت از اسلام به عنوان یک دین لازم و ضروری است بلکه باید در مورد فرهنگ و تاریخ مردمی که معتقد بدان هستند نیز شناخت پیدا کنند. مردم غرب باید بدانند اشتراکات زیادی میان مردمان وجود دارد و نباید اقدامات گروهی اندک و افراطی به پای اکثریت دین اسلام گذاشته شود.

استاد پیشین دانشگاه ایندیانا در پایان تأکید کرد: رسیدن به چنین شناختی مستلزم شناخت از تاریخ و فرهنگ مسلمانان است. این شناخت نیز از رهگذر "تعامل" قابل حصول خواهد بود. از رهگذر مبادلات فرهنگی و ارتباطات نزدیک مردمان در می‌یابند که دارای ارزشهای انسانی یکسانی هستند. دین حقیقی و درست درباره چیزهای دگم نیست بلکه در مورد غنای تجربه‌های زندگی و پرمایگی آن است.