راه اندازی دو هزار دفتر پیشخوان دولت در مناطق شهری

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌اصغر کرباسی بعد از ظهر دوشنبه در آیین آغاز ارائه 22 خدمت جدید در دفاتر پیشخوان دولت در آذربایجان غربی با اشاره به سیاست گسترش دفاتر پیشخوان دولت در مناطق روستایی کشور، افزود: این در حالیست که در حوزه شهری ایجاد هشت هزار دفتر به تصویب رسیده و از این تعداد تاکنون پنج هزار و 400 دفتر دایر شده است.

وی با اشاره به فعالیت 15 هزار و 400 دفتر خدمات پیشخوان دولت در سطح کشور که از این تعداد پنج هزار و 400 دفتردر شهرها و 10 هزار دفتر در روستاها هستند، اظهار داشت: با توجه به جمع آوری دفاتر ICT روستایی، دفاتر پیشخوان دولت جایگزین آنها شده و به ارائه خدمت می پردازند.

دریافت سه نوع تعرفه در دفاتر پیشخوان دولت از مردم

دبیر کمیته اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اشاره به تعرفه‌های ارائه خدمات دولتی در دفاتر پیشخوان دولت به مردم، بیان داشت: سه نوع تعرفه شامل تعرفه قانونی، کارمزد دریافت تسهیلات و حق الزحمه در دفاتر پیشخوان دولت از مردم دریافت می شود.

کرباسی با اشاره به افزایش تعرفه‌های خدمات ارائه شده، گفت: اگر در استانی توافقی بین دفاتر و استانداری در این زمینه وجود نداشته باشد کارگروه استانی با ارائه درخواست تعیین تعرفه‌ها مبالغ قانونی را دریافت کند.

کارگروه ‌های استانی دفاتر پیشخوان دولت باید تقویت شوند

این مسئول با اشاره به دایر بودن دفاتر پلیس + 10 و دفاتر تک سرویس در سطح استانها، افزود: دفاتر تک خدمتی باید به دفاتر پیشخوان دولت تبدیل شده و چنانچه در این مورد تعداد درخواستها بیش از سهم تعیین شده باشد، طرح آمایش در این زمینه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: بعد از طرح مباحث خصوصی ‌سازی و برون سپاری امور خدماتی این مشکل وجود داشته که دستگاهها اقدام به ایجاد دفاتر اجرایی کرده که در آیین ‌نامه ابلاغی دولت دستگاهها از این اقدام منع شده ‌اند.

دبیرکمیته اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت ضمن تاکید بر تجهیز دفاتر پیشخوان دولت، بیان داشت: توجه دولت حمایت از بخش خصوصی در این حوزه است.