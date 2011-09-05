مراسم چهلم شهادت داریوش رضایی نژاد در دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلم شهادت داریوش رضایی نژاد - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برق قدرت دانشگاه خواجه نصیر امروز دوشنبه 14 شهریورماه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

در مراسم چهلم شهید رضایی نژاد، علاوه بر خانواده این شهید، احمد وحیدی - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، عباس طائب - مشاور عالی وزیر علوم، غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی اجتماعی وزیرعلوم، جلیل دارا - مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، مجید قاسمی - رئیس دانشگاه خواجه نصیر و حجت الاسلام محمدیان - رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور حضور داشتند.

این مراسم امروز از ساعت 14:30 تا 16 با حضور جامعه دانشگاهی کشور برگزار شد.