احمد توكلي در گفتگو با "مهر": در سه حوزه اقتصادي ، مبارزه با فساد و بكارگيري نيروهاي وفادار به ارزش هاي اسلامي تحول ايجاد مي كنم // همه تلاش اصولگرايان اين است كه يك نامزد داشته باشند

احمد توكلي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، درخصوص شرايط حضور حداكثري مردم درعرصه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري گفت: بهترين كار تاكيد بر اجراي قانون است تا به مردم اطمينان منتقل شود و دفاع از تنوع در انتخابات كه بيشترين اثر را دارد البته اثر اصلي را كاركرد اركان حاكميت در ايجاد رضايت خاطر خواهد داشت و فكر مي كنم فضا نسبتا مناسب هست.

توكلي در خصوص معيارهاي انتخاب 5 كانديداي اصولگرايان گفت: هم معيارهاي قانوني كه در قانون اساسي آمده و هم معياري كه سوابق اين افراد را ارزيابي مي كنند و آنها را در وزن و سطح رياست جمهوري ارزيابي مي كنند و احساس مي كنند كه هركدام از اين افراد باشند مي توانند يك گوشه كار را درست كنند.

كانديداي احتمالي اصولگرايان در پاسخ به اينكه اولين شاخصه وي در صورت انتخابات براي دولت آينده چيست گفت: در سه حوزه اقتصادي ، مبارزه با فساد و با بكارگيري نيروهايي كه وفادار به ارزش هاي اسلامي باشند و حاضر باشند كه براي نجات مردم از فقر ، خود از رفاه طلبي بپرهيزند ، تحول ايجاد كنم.

توكلي در پاسخ به اينكه درحالي كه يكي از 5 كانديداهاي احتمالي اصولگرايان به عنوان منتخب براي انتخابات معرفي مي شود آيا 4 نفر ديگر مي توانند بصورت مستقل در عرصه حضور پيدا كنند گفت: تمام تلاش اين است كه اين اتفاق نيافتد.