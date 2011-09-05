"آمیکو حسام" قهرمان مسابقات والیبال گرگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 20 تیم در سالن آزادی این شهر برگزار شد و پس از 52 دیدار به کار خود پایان داد.

در این مسابقات که به همت و همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و هئیت والیبال شهرستان گرگان انجام شد تیمهای شرکت کننده طی 24 شب در پنج گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این مسابقات تیمهای آمیکو حسام، آراد طیور و کانون شوراهای اسلامی کار استان گلستان به عنوانهای اول تا سوم دست یافتند.

در پایان این رقابتها به تیم های برنده از طرف سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به مبلغ 50 میلیون ریال در قالب حواله ورزشی اهدا شد.

همچنین پیشکسوتان والیبالیست نیز 9 تیم تشکیل دادند و در سه گروه سه تیمی رقابت جالبی را با یکدیگر داشتند که مقام های اول تا چهارم این رقابتها هم از آن تیمهای زمزم، رسالت، آرمان دانه و نوده ملک شد.



سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان نیز مبلغ 10 میلیون ریال به صورت حواله خرید به چهار تیم برتر اهدا کرد.