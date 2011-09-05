تشکیل یک هزار تعاونی در قم در دولتهای نهم و دهم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر دوشنبه همزمان با هفته تعاون در مراسم بهره برداری از 9 طرح تعاونی با سرمایه گذاری بالغ بر 210 میلیارد ریال و اشتغالزایی 800 نفر، طی سخنانی با اشاره به جایگاه تعاون در اقتصاد اسلامی تصریح کرد: از بین سه رویکرد و سیستم، تعاونی، دولتی و خصوصی، اقتصاد تعاون بیشترین قرابت و سازگاری را با نگاه اقتصادی اسلام دارد.



وی با تبریک فرارسیدن هفته تعاون به تلاش گران عرصه تعاون افزود: نظام اقتصادی مبتنی بر تعاون، زمینه های لازم برای رسیدن به عدالت اجتماعی و نیل به اهداف متعالی در نظام اسلامی را هموارتر ساخته و متضمن یک نگاه انسانی و تقویت کننده همبستگی جامعه است.



استاندار قم بیان داشت: به دلیل همین ویژگی‌ها است که رونق چشمگیر بخش تعاون در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را شاهد هستیم.



موسی پور به اهتمام جدی دولت های نهم و دهم به رونق تعاون اشاره کرد و گفت: از سال 1310 که نخستین تعاونی در کشور شکل گرفت تا کنون، بالغ بر 156 هزار تعاونی در کشور ایجاد شده است که از این میزان، بیش از 71 هزار تعاونی در دولت نهم و دهم شکل گرفته‌اند.



وی با بیان اینکه همه شاخص‌ها و آمارها، بیانگر رشد و رونق تعاون در کشور است‌، سهم محوری تعاون در اشتغال را یادآور شد و افزود: از 2.5 میلیون شغل هدف گذاری شده برای سال 90، 700 هزار مورد آن مربوط به سهم تعاون است که این میزان مؤید اهمیت و نقش این بخش در ایجاد اشتغال مولد است.



حجت الاسلام موسی‌پور رشد شاخص‌های تعاون در استان قم را مطلوب دانست و اظهار داشت: در حالی که تا قبل از برنامه چهارم فقط حدود یک‌هزار تعاونی در قم ایجاد شده بود اما در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم، معادل همین تعداد تعاونی در قم تشکیل شده است.



وی دستیابی به رشد 8 درصدی را از الزامات و اهداف مهم اقتصاد کشور در قالب برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: برای رسیدن به این شاخص، به سالیانه 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که این امر جزء با جمع سرمایه‌های خرد و نامحدود در قالب تعاونی و سرمایه گذاری بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.



استاندار قم با بیان این که برای تحقق چشم انداز و افق‌های روشن ترسیم شده در بخش تعاون، باید گام های جدی تری برداشته شود افزود: باید یک جهش و رونق ویژه در بخش تعاون ایجاد شود.



حجت الاسلام موسی‌پور به نامگذاری هوشمندانه سال جهاد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: جهاد اقتصادی بسیار فراتر از یک کار اقتصادی و به کار و تلاش و مجاهدتی سخت کوشانه اطلاق می‌شود و برای تحقق این ضرورت نیازمند توسعه بخش تعاون هستیم.