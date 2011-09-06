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۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

پورمظاهری در گفتگو با مهر:

کمیته امداد البرز نقش ویژه ای در کاهش مشکلات اقشار محروم استان دارد

کمیته امداد البرز نقش ویژه ای در کاهش مشکلات اقشار محروم استان دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرکرج گفت: کمیته امداد استان البرز نقش ویژه ای در کاهش مشکلات اقشار محروم این استان دارد و این امر بسیار قابل توجه است.

حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره)، یادگار امام راحل و حامی اقشار کم درآمد و محروم جامعه است و این نهاد در البرز فعالیتهای بسیار خوبی انجام داده است

 رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرکرج با تشکراز مسئولان کمیته امداد به آثار مثبت و خدمات گسترده این نهاد اشاره کرد و این آثار را بسیار قابل توجه دانست.
 
این مسئول عنوان کرد: یکی از وظایف مسلمانان بر اساس آموزه های دینی و سفارش اکید پیامبر اعظم (ص) رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان است.
 
عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اهمیت حمایت از نیازمندان و محرومین در جامعه اسلامی افزود: در هر جا و هر مقطع و زمانی که واژه کمک به محرومان و مستمندان را می شنویم، با تمام وجود شادیهایمان را با آنها تقسیم می کنیم.
 
پورمظاهری از کمک بی نظیر کشورمان به مردم سومالی به عنوان یک امر مطلوب نام برد و اضافه کرد: ایران در خصوص کمک رسانی به سومالی فعالیتهای بسیار قابل توجهی انجام داده است.
 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج اظهار امیدواری کرد تا همه در خدمت محرومان باشیم و کمیته امداد زمینه تحقق این امر را با همکاری دیگر بخشها فراهم کند.
کد مطلب 1400220

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