کمیته امداد البرز نقش ویژه ای در کاهش مشکلات اقشار محروم استان دارد

حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره)، یادگار امام راحل و حامی اقشار کم درآمد و محروم جامعه است و این نهاد در البرز فعالیتهای بسیار خوبی انجام داده است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرکرج با تشکراز مسئولان کمیته امداد به آثار مثبت و خدمات گسترده این نهاد اشاره کرد و این آثار را بسیار قابل توجه دانست.

این مسئول عنوان کرد: یکی از وظایف مسلمانان بر اساس آموزه های دینی و سفارش اکید پیامبر اعظم (ص) رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اهمیت حمایت از نیازمندان و محرومین در جامعه اسلامی افزود: در هر جا و هر مقطع و زمانی که واژه کمک به محرومان و مستمندان را می شنویم، با تمام وجود شادیهایمان را با آنها تقسیم می کنیم.

پورمظاهری از کمک بی نظیر کشورمان به مردم سومالی به عنوان یک امر مطلوب نام برد و اضافه کرد: ایران در خصوص کمک رسانی به سومالی فعالیتهای بسیار قابل توجهی انجام داده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج اظهار امیدواری کرد تا همه در خدمت محرومان باشیم و کمیته امداد زمینه تحقق این امر را با همکاری دیگر بخشها فراهم کند.