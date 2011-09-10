تحول پارک تحقیقاتی جهان نما در البرز با جدیت دنبال شود

اکبر نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارک جهان نما تحویل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج داده شد و این امر طی جلسه ای که به این منظور برگزار شد، صورت گرفت.

معاون منابع طبیعی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادامه داد: این امر با استناد به بند ج ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به واگذاری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری به شهرداری ها اشاره دارد، صورت گرفت.

این مسئول اظهار داشت: با استناد به این امر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، پارک جهان نما را به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج تحویل داد.

وی بیان کرد: پارک جهان نما حدود 110 هکتار وسعت دارد و از بدو احداث (سال 1351) در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بوده است.

قرارداد احاله مدیریت پارک جهان نما امضا می شود

معاون منابع طبیعی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: همچنین مقرر شد قرارداد احاله مدیریت پارک نیز پس از تایید و تصویب طرح تجدید نظر به امضای طرفین برسد.

وی عنوان کرد: طبق تصمیم اتخاذ شده، این امر در یکی از دفترخانه های رسمی به امضای طرفین خواهد رسید.

نجاری اضافه کرد: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، معاون امور عمرانی استانداری البرز و رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از شرکت کنندگان در جلسه یادشده بودند.