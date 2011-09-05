اتصال 36 دستگاه دولتی در قم به شبکه فیبر نوری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله دهناد به انعقاد قرارداد بین شرکت مخابرات استان قم و استانداری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قرارداد ، 36 دستگاه و نهاد دولتی تا چندماه آینده به شبکه فیبرنوری متصل خواهند شد تا ارتباطات خود را با استفاده از این زیرساخت مهم ارتباطی برقرار کنند.



وی به مزایای استفاده از فیبر نوری اشاره کرد و گفت: با اتصال این نهادها به این شبکه ضمن افزایش پهنای باند دستگاه‌ها، سرعت انتقال داده‌ها (اطلاعات) افزایش می‌یابد و امکان ارتباطات بین ادارات در مواردی مانند برقراری ویدئو کنفرانس و گزارش گیری و استقرار سیستم GIS فراهم می‌شود.



جانشین مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم اعتبار اجرای این طراح را بالغ بر سه میلیارد و 750 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: برای اجرای این طرح 72 کیلومتر دیگر باید به شبکه فیبر نوری استان قم افزوده شود.



دهناد، قم را یکی از استان‌های پیشرو در زمینه استفاده از فیبر نوری عنوان کرد و گفت: در چند سال گذشته بیش از یکهزار و 300 کیلومتر شبکه فیبر نوری در استان ایجاد شده است.



شایان ذکر است در هفته دولت نیز بیش از 6 هزار متر فیبر نوری ایجاد شد.

