به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد در جمع بسیجیان شرکت کننده در حلقه‌های شجره طیبه صالحین اظهار داشت: هدف از تشکیل حلقه‌های صالحین، افزایش بعد اعتقادی بسیجیان و حفظ انسجام آنان در راستای تربیت نیروهای مخلص است که به حمدالله در همه پایگاه‌های بسیج استان قم به جدیت این طرح در حال اجراست.



وی بر حضور بسیجیان در مساجد تاکید کرد و گفت: فعالیت های بسیج بر اساس این جمله حضرت امام که فرمودند "مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید" مسجد محور است، زیرا که انقلاب از مسجد آغاز شد و پرورش یافتگان مسجد، در انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتند و در جبهه‌ها نقش ایفا کردند و از نظام و انقلاب دفاع کردند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) با بیان اینکه عده‌ای با تفکرات سیاسی غلط خود، با حضور بسیج در مساجد مخالفت می‌کردند، اظهار داشت: بعد از پذیرش قطعنامه، عده‌ای از سیاستمداران به دنبال جدا سازی پایگاه‌های بسیج از کنار مساجد بودند که با پیگیری‌های بسیار این امر محقق نشد و الحمدالله روز به روز بر تعداد پایگاه‌های بسیج که در مساجد تأسیس شده، افزوده می‌شود.



وی افزود: بسیجیان باید با شادابی و نشاط در برنامه‌های فرهنگی مسجد مشارکت داشته باشند.



سردار مهدوی‌نژاد با بیان اینکه کارکرد بسیج آن زمانی است که در مساجد باشد، اظهار داشت: حلقه‌های صالحین بسیج نیز به پویایی و احیای مساجد کمک می‌کند.



وی بر لزوم تعامل بسیجیان با ائمه جماعات تاکید کرد و گفت: بهره مندی از نظرات ائمه جماعات مساجد و دعوت از آنان در جهت تشکیل حلقه های صالحین، موجبات همدلی میان مسجد و پایگاه بسیج را ایجاد می کند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) خروج از مسجد را انحراف در مسیر عنوان کرد و اظهار داشت: حضور پررنگ بسیجیان در مساجد رویکرد اصلی سازمان بسیج است.



وی با اشاره به شکل گیری تشکل های دیگر، گفت: بسیج تابع محض ولایت است و همواره در راستای حفظ انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی حضوری جدی و فعال دارد.



مهدوی نژاد افزود: کسانی که با ولایت فقیه دچار مشکل هستند همواره تلاش می کنند به نوعی فعالیت های بسیج و سپاه را تخریب کنند.



مهدی بابایی فرمانده پایگاه بسیج شاهد پیش از بازدید، از فعالیت 14 حلقه شجره طیبه صالحین در این پایگاه در رده های مختلف سنی خبر داد.



حیدر دهدشتی فرمانده پایگاه شهید علی حسینیان نیز تعداد حلقه شجره طیبه صالحین در این پایگاه را 18 حلقه عنوان کرد.