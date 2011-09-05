دانش آموزان بوشهری در بهسازی 350 مدرسه مشارکت داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر دولاح عصر دوشنبه در مراسم پایانی این طرح اظهارداشت: با مشارکت دانش آموزان در بهسازی این تعداد مدرسه، 10 میلیارد ریال در هزینه ها صرفه جویی شد .

وی با بیان اینکه فعالیت دانش آموزان در روند اجرای این طرح 80 هزار نفر روز بوده است، اظهارداشت: اردوهای طرح هجرت محدود به تابستان نیست و تا پایان سال در مناطق محروم ادامه دارد .

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) گفت: امسال 105 طرح محرومیت زدایی با فعالیت 1.5 میلیون نفر روز در مناطق مختلف استان اجرا می شود .