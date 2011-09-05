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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۲۷

در قالب اردوهای بسیج سازندگی/

دانش آموزان بوشهری در بهسازی 350 مدرسه مشارکت داشتند

دانش آموزان بوشهری در بهسازی 350 مدرسه مشارکت داشتند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) گفت: دانش آموزان بوشهری در قالب اردوی طرح هجرت بسیج سازندگی، در بهسازی 350 مدرسه مشارکت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر دولاح عصر دوشنبه در مراسم پایانی این طرح اظهارداشت: با مشارکت دانش آموزان در بهسازی این تعداد مدرسه، 10 میلیارد ریال در هزینه ها صرفه جویی شد.

وی با بیان اینکه فعالیت دانش آموزان در روند اجرای این طرح 80 هزار نفر روز بوده است، اظهارداشت: اردوهای طرح هجرت محدود به تابستان نیست و تا پایان سال در مناطق محروم ادامه دارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) گفت: امسال 105 طرح محرومیت زدایی با فعالیت 1.5 میلیون نفر روز در مناطق مختلف استان اجرا می شود.

در این مراسم از دانش آموزان شرکت کننده در اردوی طرح هجرت بسیج سازندگی قدردانی شد.

کد مطلب 1400273

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