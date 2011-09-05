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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۲۲:۰۷

حبیبی در گفتگو با مهر:

149 طرح تولیدی و تعاونی در گیلان به بهره برداری رسید

149 طرح تولیدی و تعاونی در گیلان به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست تعاون استان گیلان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 149 طرح تولیدی و تعاونی در استان به بهره برداری رسیده است.

قربانعلی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، هفته تعاون را فرصت مغتنمی برای شناخت توانمندیها و بررسی مشکلات توسعه این بخش دانست و افزود: با بهره برداری از این طرح ها برای هزار و 670 نفر شغل ایجاد شده است.
 
وی همچنین با اشاره به اینکه برای اجرای 149 طرح تولیدی و تعاونی گیلان 85 میلیارد ریال هزینه شده، اظهارداشت: تعاون به عنوان نماد مشارکت عمومی در توسعه فراگیر جزو ارکان اصلی اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در مقایسه با دو رکن قانونی دیگر (بخش دولتی و بخش خصوصی) از توانمندیها و ظرفیتهای بیشتری برای تحرک چرخهای اقتصادی برخوردار است.
   
سرپرست تعاون گیلان با بیان اینکه تنها الگوی " تعاونی" به پشتوانه هویت اجتماعی خود در معادلات اقتصادی ایفاگر نقشی استراتژیک و تأمین کننده منافع عامه است، گفت: فرهنگ کار تعاونی می تواند علاوه بر ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های سودآور و مولد، " توسعه اقتصادی " را همگام با " عدالت اجتماعی " تحقق بخشد.
   
 وی افزود: اقتصاد تعاونی برای سودآوری و بهره وری بیشتر نیازمند آموزش و تربیت اعضای خود و ارتقای آگاهیهای شغلی آنهاست، پس این الگو تضمین کننده توسعه منابع انسانی و رشد اقتصاد دانش محور در جامعه است.
   
حبیبی در ادامه از تصویب 433 طرح دیگر در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان خبرداد و یادآورشد: ازاین تعداد صاحبان 186 طرح برای گرفتن وام به بانکهای عامل معرفی شدند.
کد مطلب 1400290

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