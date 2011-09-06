برنج پرمحصول " لاین امید بخش " در هزار نقطه گیلان کشت شد

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه برنج " لاین امید بخش " را گامی مهم برای رسیدن به خودکفایی برنج دانست و افزود: مسئله خودکفایی محصولات عمده به ویژه برنج از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

وی اظهارداشت: تنها روشی که می توان به این برنامه مهم رسید افزایش در واحد سطح است و از ویژگی های این ارقام جدید داشتن میزان عملکرد در واحد سطح بیش ازارقام بومی است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: لاین امید بخش سال گذشته در بیش از 90 نقطه استان کشت شد و بطور متوسط 8.5 تن در هکتار محصول می دهد.

وی همچنین کیفیت این محصول را بین ارقام برنج هاشمی و علی ‌کاظمی دانست و افزود: برنج پرمحصول " لاین امید بخش " دارای رنگ، عطر و طعم برنج گیلان است.

بنیادی درپاسخ به این پرسش که " چرا هنوز کشاورزان گیلانی آن گونه که شایسته و باید با ارقام پر محصول برنج آشنایی ندارند، اعلام کرد: تکنولوژی جدید اعم از بذر، کود، ماشین آلات و سایرنهاده ها فرآیندی دارد که این فرآیند زمان بر است.

وی بیان داشت: با توجه به موقعیت استان گیلان به لحاظ سطح آگاهی کشاورزان با توجه به پراکندگی زمین های کشاورزی و تعداد زیاد کشاورز به یقین انتقال این تکنولوژی ها زمان بر است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: این سازمان با بکارگیری شیوه های کاربردی، آموزشی و ترویجی اعم از رسانه های گروهی، آموزش های انبوهی و انفرادی درصدد است این تکنولوژی ها را سریعتر به بهره برداران انتقال دهد.