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۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۳

آشنا خواستار شد:

فضای نمایشگاهی دائمی در استان البرز برپا شود

فضای نمایشگاهی دائمی در استان البرز برپا شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: لازم است با همکاری دستگاه های ذیربط، فضای نمایشگاهی دائمی در استان البرز برپا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب در استان البرز افزود: امیدواریم البرز به زودی دارای فضای نمایشگاهی دائمی شود و تحقق این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: وجود این فضا کمک خواهد کرد تا برگزاری نمایشگاه ها در استان البرز افزایش یابد و اقدامات بیشتری در این خصوص انجام شود.

این مسئول بیان کرد: نمایشگاه کتاب در استان البرز که امشب، آغاز به کار کرد، 200 غرفه حضور دارند و دستگاه های ذیربط از جمله اداره کل ارشاد اسلامی استان البرز در برگزاری آن همکاری کرده اند.

مدیرکل ارشاد البرز عنوان کرد: در این نمایشگاه، کتابها با 40 درصد تخفیف عرضه می شود که 20 درصد تخفیف با همکاری ارشاد و 20 درصد با همکاری ناشران ارائه می شود.

ظرفیت استقرار700 غرفه در نمایشگاه کتاب وجود داشت

این مسئول افزود: ظرفیت استقرار حدود 700 غرفه در نمایشگاه کتاب در استان البرز وجود داشته اما به علت محدودیت جا، 200 غرفه در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در خصوص برگزاری نمایشگاه های روستایی در زمینه کتاب نیز گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی در البرز بسیار مهم است و اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است.

آشنا اضافه کرد: استانها به تناسب نیازها و شرایط، نمایشگاه های کتاب برگزار می کنند و البرز نیز در این خصوص وارد عمل شده است.

کد مطلب 1400358

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