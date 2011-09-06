فضای نمایشگاهی دائمی در استان البرز برپا شود

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب در استان البرز افزود: امیدواریم البرز به زودی دارای فضای نمایشگاهی دائمی شود و تحقق این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: وجود این فضا کمک خواهد کرد تا برگزاری نمایشگاه ها در استان البرز افزایش یابد و اقدامات بیشتری در این خصوص انجام شود.

این مسئول بیان کرد: نمایشگاه کتاب در استان البرز که امشب، آغاز به کار کرد، 200 غرفه حضور دارند و دستگاه های ذیربط از جمله اداره کل ارشاد اسلامی استان البرز در برگزاری آن همکاری کرده اند.

مدیرکل ارشاد البرز عنوان کرد: در این نمایشگاه، کتابها با 40 درصد تخفیف عرضه می شود که 20 درصد تخفیف با همکاری ارشاد و 20 درصد با همکاری ناشران ارائه می شود.

ظرفیت استقرار700 غرفه در نمایشگاه کتاب وجود داشت

این مسئول افزود: ظرفیت استقرار حدود 700 غرفه در نمایشگاه کتاب در استان البرز وجود داشته اما به علت محدودیت جا، 200 غرفه در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در خصوص برگزاری نمایشگاه های روستایی در زمینه کتاب نیز گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی در البرز بسیار مهم است و اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است.

آشنا اضافه کرد: استانها به تناسب نیازها و شرایط، نمایشگاه های کتاب برگزار می کنند و البرز نیز در این خصوص وارد عمل شده است.