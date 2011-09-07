  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

ساعی در گفتگو با مهر:

برای حضور خواهرم در رقابتهای انتخابی هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌ایم

برای حضور خواهرم در رقابتهای انتخابی هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌ایم

سرگروه پیشین تیم ملی در مورد شرایط حضور خواهر خود در اردوی تیم ملی گفت: در صورتی که مهروز بتواند به لحاظ فنی پیشرفت خوبی داشته باشد در مورد حضور در اردوی تیم ملی بانوان تصمیم گیری خواهیم کرد.

هادی ساعی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: مهروز مدتی است که تمرینات سنگینی را زیر نظر خود من آغاز کرده و در صورت رسیدن به شرایط مطلوب فنی در مورد اینکه می تواند به اردوی تیم ملی برود یا نه تصمیم لازم را می گیرم.

وی افزود: چند روز دیگر از برنامه تمرینی او باقی مانده و پس از پایان این دوره که احتمالا اوایل هفته آینده باشد تصمیم گیری خواهیم کرد. اگر تصمیم به ادامه کار او در سطح قهرمانی بگیریم، بدون شک او برای حضور در ترکیب اصلی باید از ابتدا شروع کند و در مسابقات انتخابی هم شرکت کند.

همچنین مهروز ساعی هم در این مورد به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که تمرینات خود را به همراه هادی آغاز کرده ام و پیشرفت خوبی هم داشته ام ولی همه چیز به نظر هادی بستگی دارد و اگر ایشان صلاح بداند در مسابقات انتخابی شرکت می کنم.

تمرینات تیم ملی تکواندو بانوان زیر نظر مربی کره ای و کمرانی برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک در حال پیگیری است.

کد مطلب 1400372

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها