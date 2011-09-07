هادی ساعی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: مهروز مدتی است که تمرینات سنگینی را زیر نظر خود من آغاز کرده و در صورت رسیدن به شرایط مطلوب فنی در مورد اینکه می تواند به اردوی تیم ملی برود یا نه تصمیم لازم را می گیرم.

وی افزود: چند روز دیگر از برنامه تمرینی او باقی مانده و پس از پایان این دوره که احتمالا اوایل هفته آینده باشد تصمیم گیری خواهیم کرد. اگر تصمیم به ادامه کار او در سطح قهرمانی بگیریم، بدون شک او برای حضور در ترکیب اصلی باید از ابتدا شروع کند و در مسابقات انتخابی هم شرکت کند.

همچنین مهروز ساعی هم در این مورد به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که تمرینات خود را به همراه هادی آغاز کرده ام و پیشرفت خوبی هم داشته ام ولی همه چیز به نظر هادی بستگی دارد و اگر ایشان صلاح بداند در مسابقات انتخابی شرکت می کنم.

تمرینات تیم ملی تکواندو بانوان زیر نظر مربی کره ای و کمرانی برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک در حال پیگیری است.