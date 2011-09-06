به گزارش خبرگزاری مهر، تیم برزیل در این دیدار که در ورزشگاه "کراون کاتج" برگزار شد با تک گل دقیقه 45 "لیندرو دامیائو" مقابل غنا به برتری رسید. این پیروزی در حالی حاصل شد که "دانیل اوپار" از غنا در دقیقه 33 به دلیل دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شده بود و تیم آفریقایی 10 نفره به کار خود ادامه می داد.

نکته جالب توجه در این دیدار بازگشت رونالدینیو به ترکیب تیم برزیل بود. این بازیکن که با نظر دونگا از ترکیب برزیل برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2010 خط خورد، شب گذشته نمایش خوبی در این تیم داشت و در فاصله 10 دقیقه به پایان بازی در آستانه به ثمر رساندن گل هم قرار گرفت که واکنش دروازه بان غنا مانع از آن شد.

مانو منه‌زس، سرمربی برزیل در پایان دیدار با غنا اظهار داشت: او (رونالدینیو) بازی خیلی خوبی انجام داد و نشان داد که ما نیاز به حضورش در تیم‌مان داریم.

بولیوی هم در دیگر دیدار دوستانه برگزار شده مقابل میهمان خود پرو به نتیجه تساوی بدون گل رسید.