به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه در نشست بررسی ساخت پروژه مونوریل کرمانشاه، اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی و ذیربط استان باید در طرح و ساخت پروژه مهم مونوریل کرمانشاه همکاری خود را جدی‌تر کنند.

وی افزود: شهر کرمانشاه امروز به‌عنوان یکی از کلانشهرهای کشور با مشکل حاد ترافیکی مواجه است و در صورتی که پروژه قطارشهری به بهره‌برداری برسد، در واقع بار بزرگی از حجم ترافیک شهر کاسته می‌شود و تسهیلی در زندگی شهروندان ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرداری کرمانشاه باید با جدیت دراین زمینه به سازمان قطارشهری کمک کنند به ویژه در جاهایی که به زمین مورد نیاز است، این همکاری باید پررنگ‌تر باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم حساسیت در انتخاب و خرید واگن‌های ناوگان قطارشهری کرمانشاه و توجه به کیفیت و به روزبودن آن تاکید کرد و خواستار آن شد که از برندهای برتر دنیا در این زمینه بهره‌گیری شود.

هاشمی همچنین از هیئت مدیره قطارشهری کرمانشاه خواست به‌صورت ماهیانه با حضور مدیریت عالی استان برگزار شود تا مشکلات و روند امور به نحو بهتری رفع و کنترل شود.

مدیر پروژه مونوریل کرمانشاه نیز در این نشست، از آغاز عملیات اجرایی پروژه قطارشهری کرمانشاه در اول آذرماه سال‌جاری خبر داد و گفت: شروع عملیات محصور کردن مسیر و رفع مشکلات مربوط به وجود معارضین به منظور زمینه‌سازی برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه از ابتدای مهرماه امسال آغاز می‌شود.

محسن حیدریان افزود: مشاور خارجی این پروژه نیز براساس برنامه زمان بندی شده تا نیمه اول مهرماه امسال انتخاب و معرفی خواهد شد و عقد قرارداد با تامین کنندگان ناوگان قطارشهری کرمانشاه نیز تا اول آذرماه امسال نهایی و دراین‌باره برندهایی از کشورهای ایتالیا، چین و مالزی مد نظر است.