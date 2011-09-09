به گزارش خبرنگار مهر، مستند "زنگار" به تهیه‌کنندگی فرشاد شکیبی این هفته به نزول و ربا از مسایل و ناهنجاری‌های مهم اجتماعی می‌پردازد و نزول و ربا و آثار سوء و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن شنبه در "زنگار" مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تاکنون 19 قسمت از مستند "زنگار" از شبکه اول سیما پخش شده است و قسمت بیستم آن نیز فردا(شنبه) ساعت 20:10 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

عوامل "زنگار" که در گروه دانش و اقتصاد شبکه یک تولید می‌شود، عبارتند از کارگردان: بهنام سعیدی، تصویربردار: محسن غلامی، تدوین: حبیب نریمانی.