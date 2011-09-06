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۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۴

مجوز تولید چهار بازی رایانه‌ای صادر شد

مجوز تولید چهار بازی رایانه‌ای صادر شد

چهار بازی رایانه‌ای جدید از شورای صدور مجوز تولید بازی‌های رایانه‌ای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مجوز تولید گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "انتقام" نوشته ابوذر پور رنجبر و شهریار شفیقیها با موضوع مبارزه با قاچاقچیان در سبک اکشن اول شخص، "منطقه خصوصی" نوشته مجید ابراهیمی با موضوع علمی تخیلی در سبک استراتژی، "پارساران" نوشته فرهاد داور پناه با موضوع تاریخی در سبک استراتژی و "توپ برنده" نوشته مهرداد اصغری با موضوع مربیگری مجازی فوتبال، بازی هایی هستند که از این شورا پروانه تولید گرفته اند.

یادآوری می شود متقاضیان دریافت پروانه تولید "بازی های رایانه ای" می‌توانند ضمن تماس با معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌‌ای نسبت به دریافت و تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند.  

کد مطلب 1400496

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