دکتر محمد تقی چاوشی در مورد جایگاه انسانشناسی در ادیان مختلف به خبرنگار مهر گفت: دین بطور کلی رخدادی انسانی است. مواجهه تجربهمندانه انسان با خدا را دین مینامیم. در تمامی ادیان چنین وجهی وجود دارد. اگر منظور از انسانشناسی، انسانشناسی فلسفی یا انسانشناسی که در علوم شناختی و یا روانشناسی، جامعه شناسی و امثال آنها بکار میرود باشد بی گمان دین را بعنوان امری فرهنگی تلقی کردهایم. یعنی دین را در فرهنگ و بعنوان جزئی از فرهنگ لحاظ نمودهایم.
وی افزود: درباب انسانی که در فرهنگی خاص پرورش یافته بعنوان یکی از مؤلفههای وجودی فرهنگی او از این هم سخن گفتهایم. انسانشناسی در قالبهای متفاوت آن در واقع ناظر به انسانی است که در فرهنگ، رشد و پرورش یافته است. اما اگر دین را جزو مؤلفههای فرهنگی ندانیم بلکه آنرا امری فرازمانی، تاریخی و حتی فرهنگی بدانیم آنگاه انسانشناسی مقدم بر دین هیچگونه مدخلیتی نخواهد داشت، بلکه این دین است که به انسان هویت میبخشد.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه مفید قم ادامه داد: به نظر میرسد در این تغییر اخیر بجاست تا بین دین به عنوان امری فرهنگی و ایمان به عنوان امری فرازمانی تاریخی تمایز قائل شویم.
چاوشی در مورد اهمیت انسانشناسی نیز گفت: رشته انسانشناسی فلسفی امرزه از جایگاه خاصی برخوردار است. رویکردهای دیگری هم در زمینه انسانشناسی وجود دارد که هرکدام منشأئیت خاص خود را دارند. اما از آنجا که محور تمام مباحث علمی انسان است شناخت انسان در کانون بررسیهای علمی قرار میگیرد. ما چه رشتهای در این باب داشته باشیم و چه از طرح آن غفلت کنیم بی گمان علوم خود را بر پایه شناخت انسان بنا میکنیم. در این میان اگر رشته انسانشناسی اعتبار یابد بی شک آینده دانش ما را بیش از پیش روشن خواهد ساخت و حتی میتواند تحقق افقهای تازهای را برای ما ممکن سازد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه چرا رشته انسانشناسی در دانشگاههای ما بعنوان رشته مستقل شناخته نشده است اظهار داشت: دو دلیل می توان برای این غفلت ذکر کرد، یکی اینکه گمان میرود که انسانشناسی امری سهل و آسان است و کیست که انسان را نشناسد لذا در بین سایر علوم شأنی نخواهد داشت. وجه دوم دشواری آن است و همگان میدانند که شناخت انسان به غایت دشوار و بررسی آن از توان خود انسان خارج است.
چاوشی یادآورشد: این دو وجه افراط و تفریط احتمالا مانع بزرگی برای طرح مباحث انسانشناسی است. حقیقت مطلب آنست که در هر رشتهای بحث بر محور شناخت انسان صورت میپذیرد و هر رشتهای چه رشتههای علوم تجربی و چه رشتههای علوم انسانی بی شک برپایه انسانشناسی مباحث خود را طرح و پیش میبرند .
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