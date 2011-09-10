دکتر محمد تقی چاوشی در مورد جایگاه انسان‌شناسی در ادیان مختلف به خبرنگار مهر گفت: دین بطور کلی رخدادی انسانی است. مواجهه تجربه‎مندانه انسان با خدا را دین می‏نامیم. در تمامی ادیان چنین وجهی وجود دارد. اگر منظور از انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فلسفی یا انسان‌شناسی که در علوم شناختی و یا روان‌شناسی، جامعه شناسی و امثال آنها بکار می‎رود باشد بی گمان دین را بعنوان امری فرهنگی تلقی کرده‎ایم. یعنی دین را در فرهنگ و بعنوان جزئی از فرهنگ لحاظ نموده‎ایم.

وی افزود: درباب انسانی که در فرهنگی خاص پرورش یافته بعنوان یکی از مؤلفه‎های وجودی فرهنگی او از این هم سخن گفته‏ایم. انسان‌شناسی در قالبهای متفاوت آن در واقع ناظر به انسانی است که در فرهنگ، رشد و پرورش یافته است. اما اگر دین را جزو مؤلفه‎های فرهنگی ندانیم بلکه آنرا امری فرازمانی، تاریخی و حتی فرهنگی بدانیم آنگاه انسان‌شناسی مقدم بر دین هیچگونه مدخلیتی نخواهد داشت، بلکه این دین است که به انسان هویت می‎بخشد.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه مفید قم ادامه داد: به نظر می‎رسد در این تغییر اخیر بجاست تا بین دین به عنوان امری فرهنگی و ایمان به عنوان امری فرازمانی تاریخی تمایز قائل شویم.

چاوشی در مورد اهمیت انسان‌شناسی نیز گفت: رشته انسان‌شناسی فلسفی امرزه از جایگاه خاصی برخوردار است. رویکردهای دیگری هم در زمینه انسان‌شناسی وجود دارد که هرکدام منشأئیت خاص خود را دارند. اما از آنجا که محور تمام مباحث علمی انسان است شناخت انسان در کانون بررسیهای علمی قرار می‎گیرد. ما چه رشته‎ای در این باب داشته باشیم و چه از طرح آن غفلت کنیم بی گمان علوم خود را بر پایه شناخت انسان بنا می‏‎کنیم. در این میان اگر رشته انسان‌شناسی اعتبار یابد بی شک آینده دانش ما را بیش از پیش روشن خواهد ساخت و حتی می‏تواند تحقق افقهای تازه‏ای را برای ما ممکن سازد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه چرا رشته انسان‌شناسی در دانشگاههای ما بعنوان رشته مستقل شناخته نشده است اظهار داشت: دو دلیل می توان برای این غفلت ذکر کرد، یکی اینکه گمان می‎رود که انسان‌شناسی امری سهل و آسان است و کیست که انسان را نشناسد لذا در بین سایر علوم شأنی نخواهد داشت. وجه دوم دشواری آن است و همگان می‎دانند که شناخت انسان به غایت دشوار و بررسی آن از توان خود انسان خارج است.

چاوشی یادآورشد: این دو وجه افراط و تفریط احتمالا مانع بزرگی برای طرح مباحث انسان‌شناسی است. حقیقت مطلب آنست که در هر رشته‌ای بحث بر محور شناخت انسان صورت می‎پذیرد و هر رشته‎ای چه رشته‎های علوم تجربی و چه رشته‎های علوم انسانی بی شک برپایه انسان‌شناسی مباحث خود را طرح و پیش می‎برند .