عروسی در سالنهای یک سینما/ فیلمهایی که هیچ وقت اکران نشدند!

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت سینما سعید شهر نورآباد به چالشی برای مردم فرهنگ دوست این شهرستان تبدیل شده است به طوریکه صاحب این سینما پس از مدتها تعطیلی و انبار علوفه بودن این مکان فرهنگی تصمیم گرفت که این سینما را تبدیل به تالار عروسی کند و علی رغم هشدارهای خبرگزاری مهر در میان سکوت متولیان امر این اقدام را نیز عملیاتی کرد.

این در حالیست که پیش از این نیز با وجود پیگیریهای خبرگزاری مهر و تحقق وعده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان مبنی بر پرداخت بدهیهای بانکی این سینما همچنان صاحب این سینما اصرار به تغییر کاربری آن دارد.

به نام سینما؛ به کام انبار علوفه و تالار!

سینما سعید نورآباد تنها سینمای شهرستان دلفان با جمعیتی نزدیک به 100 هزار نفر، بیش از چهار سال است که تبدیل به انبار گندم و علوفه شده بود که در نهایت این بار صاحب سینما خواب دیگری برای این مکان فرهنگی دید و آن هم تبدیل سینما به تالار عروسی بود.

بنابر این گزارش این سینما که دارای ساختمانی با فضای مطلوب است پیش از این در فصل تابستان برای ذخیره گندم، جو، نخود و علوفه و در فصل زمستان نیز بدون استفاده رها می شد که در آخرین خبرها پلاکاردی بر سردر این سینما نصب شده و در آن عنوان شده بود که "به زودی سینما سعید تبدیل به تالار پذیرایی سعید می شود"!

صاحب سینما سعید نورآباد در حالی با نهایت جسارت اقدام به نصب این پلاکارد در جلوی چشمان متولیان فرهنگی استان و شهرستان کرده بود که در کمتر از یک ماه بعد از این وعده را عملیاتی کرد تا تنها سینمای شهرستان دلفان تبدیل به تلار عروسی شود.

دلفان از محروم ترین شهرستانهای لرستان به لحاظ فضای فرهنگی

این روزها تنها فیلمی که بر پرده سینما سعید نورآباد اکران می شود فیلم عروسی و مراسم های مختلف مردم است که در این مکان برگزار می شود تا تنها مکان فرهنگی نورآباد در میان سکوت و بی خیالی متولیان تبدیل به تالار عروسی شود.

این در حالی است که کمبود فضای فرهنگی در شهرستانهای دلفان به عنوان یکی از محروم ترین شهرستانهای استان لرستان همواره به عنوان یکی از دغدغه های جوانان این شهرستان مطرح بوده است و تنها سینمای این شهرستان در حالی در مسیر تبدیل شدن به رستوران است که مردم شهرستان دلفان از سینما سعید نورآباد به عنوان یکی از سینماهای فراموش شده کشور یاد می کنند.

از سوی دیگر در جریان سفر معاون سینمایی وزیر ارشاد پیگیری های رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر موجب پرداخت بدهی های بانکی این سینما شد ولی همچنان صاحب این سینما با استناد به عدم توجیه اقتصادی کار سینماداری بر تغییر کاربری این مکان فرهنگی اصرار دارد.

مدیر کل قبلی ارشاد: اجازه تغییر کاربری نمی دهیم!

پیش از این سید عارف علوی مدیرکل قبلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفته بود: در حالیکه با مساعدت های وزارت ارشاد اعتبار لازم برای خارج شدن این سینما از رهن بانک تامین و پرداخت شد ولی همچنان صاحب این سینما از آن به عنوان انبار علوفه استفاده می کند.

وی با تاکید بر تخلف صاحب سینما ادامه داد: صاحب سینما وعده کرده بود که پس از خروج سینما از رهن بانک آن را راه اندازی کند ولی متاسفانه هنوز این کار را انجام نداده است و این در حالی است که حتی وی به تهران و وزارت ارشاد هم مراجعه کرده و با تاکید بر اینکه پولی برای راه اندازی سینما ندارد خواستار تغییر کاربری این مکان فرهنگی شده است.

علوی با تاکید بر اینکه جواب ما در زمینه تغییر کاربری سینما منفی بوده است، یادآور شد: متاسفانه با وجود مساعدت های وزارت ارشاد در زمینه پرداخت بدهی بانکی سینما سعید نورآباد همچنان صاحب این سینما اقدامات بعدی برای راه اندازی آن را انجام نداده است.

مدیر کل تغییر کرد؛ انبار علوفه تالار شد!

به هر حال هر چند که مدیر کل قبلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از جواب منفی به تغییر کاربری سینما سعید نورآباد سخن گفته بود ولی از شواهد موجود به نظر می رسد که صاحب این سینما خود با تغییر کاربری سینما به تالار پذیرایی در انتظار جواب و پاسخ مثبت وزارت ارشاد نمانده است.

پیش از این برای پیگیری این موضوع گفتگویی با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلفان انجام دادیم که یوسف نوری زاده در این گفتگو عنوان کرد: در جریان تبدیل سینما سعید نورآباد به تالار پذیرایی قرار است کار ایجاد تالار با حفظ کاربری سینما صورت گیرد!

وی در این رابطه توضیح داد: قرار است تنها بخشی از سینما تبدیل به تالار پذیرایی و رستوران شود و بخش سالن اکران فیلم به قوت خود باقی خواهد ماند.

تغییر کاربری سینما طبیعی است!

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلفان یادآور شد: موضوع تبدیل بخشی از سینما به فضایی برای درآمدزایی با توجه به ورشکستگی سینماها در کشور موضوعی است که در استانهای مختلف انجام می شود و نکته جدیدی نیست!

این سخنان مسئول اداره ارشاد دلفان در حالی مطرح می شود که سینما سعید نورآباد دارای فضای محدودیست و سئوالی که مطرح می شود این است که در صورت در نظر گرفتن مولفه های یک تالار پذیرایی قرار است کدام بخش آن سینما باقی بماند.

تناسب تالار عروسی و سینما؛ پیدا کنید پرتقال فروش را!

از طرف دیگر تناسب تالار پذیرایی و سینما در چه ویژگیهایی نهفته است سئوالیست که اذهان مردم را درگیر کرده است که به نظر باید مسئولان پاسخ روشنی برای آن ارائه دهند.

سینما سعید نورآباد از سال 73 به عنوان سینما در شهرستان دلفان افتتاح شد که از آن سال به بعد تنها دو سال تحت کاربری سینما به فعالیت خود ادامه داد و در نهایت با تعطیلی به انبار علوفه و غلات تغییر کاربری داد و حال نیز این روزها عروسی در آن اکران می شود!

پیش از این جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد در سفری که به استان لرستان داشت پس از آگاهی از وضعیت سینما سعید نورآباد وعده پیگیری برای رفع مشکل این سینما را داده بود که به نظر می رسد با استمرار تصمیمات غیرفرهنگی صاحب این سینما باید چاره اندیشی جدی در این زمینه از سوی مسئولان صورت گیرد وگرنه معلوم نیست تا کی قرار است تنها سینمای شهرستان دلفان در میان سکوت متولیان امر تغییر کاربری ها را تجربه کند.