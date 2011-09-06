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۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

1900 تعاونی در ایلام فعال شد

1900 تعاونی در ایلام فعال شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان ایلام گفت: هزار و 900 تعاونی در استان ایلام فعال شده است.

منوچهر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 900 تعاونی از مجموع دو هزار و 400 تعاونی ثبت شده در استان ایلام فعال است.

وی با اشاره به اینکه تعاونیهای فعال استان برای 19 هزار نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده اند، افزود: این تعاونیها در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و مسکن مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول به اختصاص 70 میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانکهای عامل به تعاونیهای فعال استان اشاره کرد و گفت: سامانه الکترونیکی اداره کل تعاون به آدرس portal.irwww.taavon آماده ثبت نام جویندگان کار استان است و تاکنون 15 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون استان ایلام همچنین به صادرات و واردات تعاونیهای مرز نشین استان اشاره کرد و گفت: از پارسال تاکنون سهم صادرات این تعاونیها 6.7 میلیون دلارشامل محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی و سهم واردات آن 4.7 میلیون دلار شامل برنج بوده است. 

کد مطلب 1400556

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