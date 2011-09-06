به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان قلینژاد گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، دومین نمایشگاه کمکآموزشی، لوازمالتحریر و تجهیزات مدارس ویژه سال تحصیلی 90 با عنوان بوی ماه مهر، از 22 شهریور به مدت هفت روز در مصلی تهران آغاز به کار میکند.
دبیر ستاد برگزاری دومین نمایشگاه کمکآموزشی، لوازمالتحریر و تجهیزات مدارس افزود: تسهیل در تامین نیازهای تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان مهمترین هدف برپایی نمایشگاه که در قالب نمایشگاههای عرضه مستقیم پاییزه و با اهتمام و مجوز سازمان بازرگانی استان تهران برگزار میشود.
وی با اشاره به امکان فراهم شدن عرضه مستقیم کتب کمکآموزشی، لوازمالتحریر، نوشتافزار، تجهیزات مدارس و مایحتاج دانشآموزان در نمایشگاه تصریح کرد: اقلام نامبرده طی این هفت روز با حداقل 10 درصد زیر قیمت فروش در بازار عرضه خواهد شد.
قلینژاد ادامه داد: امسال نیز تمهیداتی جهت هرچه با شکوهتر برگزار شدن این نمایشگاه تدارک دیده شده؛ چراکه این نمایشگاه فرصتی برای برقراری ارتباط میان تامینکنندگان لوازمالتحریرو دانشآموزان است.
وی حضور موسسات و انتشارات کمک آموزشی در جهت برقراری ارتباط مستقیم، فراهم کردن بستر مناسب جهت مشاوره رایگان ویژه دانشآموزان و اولیای آنها، وجود برندهای معتبر به صورت غرف مجزا را از دیگر برنامههای این نمایشگاه اعلام کرد.
این نمایشگاه به مدت هفت روز از 22 شهریورماه و از ساعت 10 صبح تا 8 شب دایر است.
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