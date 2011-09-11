مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم نوجوانان ایران پیش از حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: حضور در اردوی ارمنستان و دیدار با تیم نوجوانان سوریه، نقاط ضعف تیممان را مشخص کرد و با برطرف کردن آنها، شرایط تیم برای حضور در این مسابقات مطلوب است.
وی در مورد اینکه از عراق و قطر به عنوان حریفان اصلی تیم ایران در این مسابقات یاد میشود، اظهار داشت: شاید این دو تیم اسم و رسم دارند اما ما باید در بازی نخست برابر فلسطین به میدان برویم که هیچ شناختی از این تیم نداریم. ضمن اینکه نمیتوان بنگلادش را هم تیمی ضعیف دانست.
مربی دروازهبانهای تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در این مورد اضافه کرد: چه کسی انتظار داشت اندونزی آنقدر پیشرفت کرده باشد که یک نیمه برای تیم ملی ایران مقاومت کند. تیمهای آسیایی در رده پایه هم غیرقابل پیش بینی هستند و به همین دلیل نمیتوان هیچ حریفی را آسان و دیداری را ساده در نظر گرفت.
حیدری ادامه داد: تیم قطر از وقتی میزبان جام جهانی 2022 شده، روی تیمهای پایه خصوصا تیم نوجوانانش سرمایهگذاری زیادی کرده است. در کادرفنی این تیم قطر 10 مربی فرانسوی حضور دارد که آنالیزور آنها هم فرانسوی است. قطریها روی تیم نوجوانانشان برای آینده حساب کردهاند و این مسئله نشان دهنده کار سخت ما در مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی نوجوان آسیاست.
وی تاکید کرد: البته با توجه به این شرایط هم هدفمان این است که حضور قدرتمندی در مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا داشته باشیم و در نهایت به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه جواز حضور در مسابقات نهایی را کسب کنیم. ضمن اینکه توجه کادرفنی تیم نوجوانان تنها برای این رقابتها نیست و قصد داریم بازیکنانی را تربیت کنیم که به موفقیتهای آینده فوتبال ایران کمک کنند.
مربی دروازهبانهای تیم فوتبال نوجوانان ایران در پایان در مورد وضعیت دروازهبانهای این تیم گفت: سه دروازهبانی که همراه تیم در مسابقات شرکت میکنند، از نظر بدنی، فنی و شخصیتی در شرایط خوبی قرار دارند، ضمن اینکه آینده بسیار خوبی را پیش رو دارند.
رقابتهای فوتبال مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا در گروه A از روز 21 شهریورماه در دهوک عراق آغاز میشود که تیمهای ایران، عراق، قطر، فلسطین و بنگلادش در این گروه به مصاف هم میروند.
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