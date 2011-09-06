نسیم بهنام مسئول نمایشگاه‌های موضوعی کتابخانه حسینیه ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاه کتاب «سینما» خبر داد و گفت: کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سیزدهمین نمایشگاه ماهانه موضوعی خود را در حوزه سینما برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت روز سینما که 21 شهریورماه است، برپا می‌شود و کتابخانه حسینیه ارشاد از 19 تا 24 شهریور از ساعت 8 صبح تا 19 میزبان همه بازدیدکنندگان خواهد بود. در این نمایشگاه بالغ بر 458 منبع در حوزه سینما از کتاب و نشریه تا نرم‌افزار و نسخه دیجیتال برخی آثار در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مسئول بخش کتاب‌های مرجع کتابخانه حسینیه ارشاد در توضیح بیشتر این نمایشگاه بیان کرد: بخشی از این کتاب‌ها از جمله آثار مرجع و قدیمی ما هستند که ارزش بالایی دارند و نمایشگاه فرصتی فراهم می‌کند تا مراجعه‌کنندگان از آنها بهره‌مند شوند. غیر از کتاب‌‌های مرجع و نشریاتی که در نمایشگاه به نمایش درمی‌آید بقیه کتاب‌ها که قالب بر 80درصد آثار است قابل امانت بردن است.

بهنام افزود: البته امانت بردن کتاب‌ها مخصوص اعضای کتابخانه است و کسانی که عضو نیستند با دریافت کارت ویژه بازدید می‌توانند در فضای کتابخانه به مطالعه و نت‌برداری بپردازند. همچنین کتابشناسی کاملی از منابع به نمایش درآمده در نمایشگاه هم تهیه شده که در اختیار بازدیدکنندگان خواهد بود.

وی در پایان گفت: نمایشگاه‌های موضوعی هر ماه در حوزه‌های مختلف و مطابق با سالروز‌های تقویم رسمی کشور در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار می‌شود و هدف از آن آشنایی علاقمندان با منابع موجود و استفاده از نظر متخصصان موصوعی برای تکمیل مجموعه کتابخانه است.