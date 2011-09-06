کوتاهی وزارت بهداشت در تامین نیروی متخصص/ بازنگری قانون تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر 70 بیمارستان تامین اجتماعی در سطح کشور وجود دارد.

وی با اشاره به تعداد درمانگاههای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور نیز عنوان کرد: در حال حاضر 370 درمانگاه، پلی کلینیک، دی کلینیک و... در کشور وجود دارد.

35 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه همچنین در حال حاضر 400 شعبه بیمه ای در سطح کشور وجود دارد بیان داشت: این در حالیست که بیش از یک میلیون و 254 هزار کارفرما تحت پوشش این شعب بیمه ای هستند.

حافظی با اشاره به اینکه در حال حاضر 35 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند افزود: بیش از 60 هزار نفر پرسنل تامین اجتماعی نیز به این افراد ارائه خدمات می کنند.

وی با اشاره به تعداد افرادی که مقرری بازنشستگی از تامین اجتماعی کشور دریافت می کنند نیز بیان داشت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 550 هزار نفر بازنشسته در کشور از سازمان تامین اجتماعی مقرری دریافت می کنند.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور یادآور شد: این افراد ماهانه یک هزار و 100 میلیارد تومان مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت می کنند.

پرداخت معوقات تامین اجتماعی به بخش خصوصی و دولتی

حافظی با اشاره به پرداخت معوقات تامین اجتماعی به بخش خصوصی و دولتی در کشور، عنوان کرد: معوقات به تاخیر افتاده این نهاد مربوط به 9 ماه فعالیت 47 هزار داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و همچنین 800 بیمارستان دانشگاهی بوده است.

وی بیان داشت: مطالبات مربوط به بیمارستانهای دولتی نیز با میزان فروش دارو توسط تامین اجتماعی به این بیمارستانها برابری می کند.

انتقاد از وضعیت تامین نیروی متخصص برای مناطق محروم

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت تامین نیروی متخصص برای مناطق محروم کشور نیز افزود: در گذشته کار توزیع و تامین نیروی متخصص در استانها و به خصوص مناطق محروم کشور توسط وزارت بهداشت و درمان به خوبی انجام می شد.

حافظی ادامه داد: این در حالیست که متاسفانه طی یک سال گذشته این موضوع توسط وزارت به بهداشت و درمان کمرنگ شده و هیچگونه عملکرد خاصی در این زمینه توسط این وزارتخانه انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه این نیروهای متخصص از منابع دولت برای تحصیل خود استفاده کرده اند، عنوان کرد: این نیروها باید در اختیار عموم مردم کشور قرار بگیرند.

بازنگری قانون تامین اجتماعی در کشور

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازنگری قانون تامین اجتماعی در کشور نیز یادآور شد: بازنگری قانون تامین اجتماعی در کشور فرصت طلایی و مغتنمی برای این سازمان است.

حافظی با بیان اینکه در این راستا برنامه ریزی های لازم شروع شده است، عنوان کرد: همچنین در این زمنیه اتاق های فکر با حضور شرکای اجتماعی این نهاد برای ایجاد تعامل و استفاده از نظرات متخصصین به منظور تصویب این قانون در مجلس تشکیل شده است.

بدهی 3500 میلیاردی بخش خصوصی به تامین اجتماعی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان بدهکاری کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بیش از سه هزار و 500 میلیارد تومان مطالبه معوق از بخش خصوصی دارد.

مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی کشور افزود: میزان بدهی بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی استان لرستان نیز بیش از 74 میلیارد تومان در سال گذشته بوده است.

برگزاری آزمون استخدامی تامین اجتماعی در آذرماه

حافظی همچنین از برگزاری آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در کشور خبر داد و بیان داشت: این آزمون چهارم آذرماه سالجاری برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: در راستای برگزاری این آزمون بیش از 850 نفر استخدام سازمان تامین اجتماعی کشور خواهند شد که از این میزان بیش از 80 درصد در حوزه درمان مشغول به کار می شوند.