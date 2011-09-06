تدوین 2656 استاندارد ملی از شهریور 89 تا 90

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان استاندارد آمار عملکرد خود را در مواردی از قبیل بخشهای تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی، آموزش و ترویج استاندارد و نظارت براجرای استاندارد اعلام کرده است.

نمونه برداری و آزمون، استقرار استاندارد مدیریت (سیستمهای کیفیت) و طرح طاها از دیگر موارد در این زمینه است.

از شهریور 89 تا ابتدای شهریور 90، دو هزار و 656 استاندارد ملی تدوین شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را نشان می دهد و در همین مدت 138 استاندارد کارخانه ای به ثبت رسیده است.

همچنین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین 498 استانداردهای بین المللی ISO,IEC,CODEX (اظهارنظر نسبت به پیش نویس استانداردها) مشارکت داشته است.

در راستای سیاستهای اصل 44 بیشترین تدوین در یک سال گذشته در خارج از سازمان انجام شده است.

304 هزار و هفت نفر - ساعت آموزش مسئولان کنترل کیفیت صورت گرفت

در همین مدت بالغ بر 304 هزار و هفت نفر - ساعت آموزش مسئولان کنترل کیفیت صورت گرفته است و علاوه بر آن 214 هزار و 564 نفر- ساعت آموزش کارکنان ستادی و استانی در این سازمان انجام شده است.

در همین راستا صلاحیت 48 مرکز آموزشی همکار تایید و با تمدید46 پروانه صلاحیت مرکز آموزشی همکار موافقت شده است.

علاوه بر این امر، تعداد 35 پروانه کارشناسی برای کارشناسان استاندارد صادر و 239 پروانه کارشناسی تمدید شده است.

با توجه به ثبت نام عمومی در یکصد رشته استانداردی تاکنون شش هزار و 400 نفر برای آزمون کارشناسی استاندارد ثبت نام کرده اند که تا یک ماه آینده تعداد متقاضیان به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.