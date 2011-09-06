ارتباطاعت محور اصلی برنامه پنجم توسعه/ به جای مقابله با پیشرفت همراه شویم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد حسینی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: به جای ایجاد محدودیت و مقابله با پدیده های جدید و نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات ما نیز در کشور باید با سرعت توسعه آنها همراه شویم تا بتوان از این فرصت ها در راستای کمک به پیشرفت کشور استفاده کرد.

وی عنوان کرد: میزان سرعت ارتباطات در عصر حاضر غیرقابل پیش بینی است و در کمترین زمان ممکن شیوه ها و امکانات نوین و جدیدی در این حوزه عرضه می شود و ما نیز باید در راستای همراه شدن با این پیشرفت سریع زمینه را برای توسعه زیرساخت های حوزه ارتباطات در کشور فراهم کنیم.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در حال حاضر جایگاه کشورمان در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب نیست و با توجه به دستیابی به جایگاه های بسیار خوب در عرصه های مختلف علمی انتظار می رود که در این بخش نیز شاهد تلاش های بیشتری باشیم.

حسینی با اشاره به اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه همه جانبه کشور گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه این بحث، در قالب تدوین برنامه پنجم توسعه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نگاه خاصی به آن صورت گرفته و یکی از محورهای بسیار مهم و اصلی نیز توجه به بحث فناوری اطلاعات است.

وی خواستار بهره گیری از شیوه های نوین و ابزارهای جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور شد و بیان کرد: میزان پیشرفت کشور در این بخش به هیچ عنوان مورد رضایت نیست و باید با کار و تلاش بیشتر کمبودهای این حوزه در کشور را جبران و نسبت به اجرایی کردن اهداف برنامه پنجم توسعه اقدام کرد.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از مدیر عامل شرکت مخابرات این استان یادآور شد: هر چند که کردستان به ویژه در بخش روستایی با کمبودهای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه است ولی حرکت رو به رشد این استان در حوزه ارتباطات و فناوری طی سال گذشته و امسال رضایت بخش و قابل تقدیر بوده است.

همایش دو روزه فناوری اطاعات و ارتباطات با حضور مدیران عامل شرکت های مخابران سراسر کشور طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در سنندج برگزار می شود.