البرزیها در زمینه ریشه کن کردن تکدیگری با متولیان همکاری کنند

سیدقباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم نقش کلیدی درپاک کردن تکدی گری ازچهره شهردارند و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: بهزیستی تنها یکی از ۱۱ دستگاه مسئول در امرساماندهی به پدیده تکدیگری است و دستگاه های دیگری نیز در این زمینه وظیفه به عهده دارند.

وزیری اضافه کرد: تا عرضه نباشد، تقاضایی وجود نخواهد داشت و تکدیگری نیز به دنبال وجود زمینه های مربوطه به وجود آمده است.

رافت وعطوفت خود را به صندوقهای بهزیستی وکمیته امداد هدیه کنیم

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: سعی کنیم تا رافت وعطوفت خود را به صندوقهای بهزیستی و کمیته امداد هدیه کنیم نه به دست کودکانی که در باندهای بزرگ در پی پرکردن جیب روسای باند تکدیگری هستند.

وزیری بیان کرد: طبق بررسی ها تعداد کمی از افراد متکدی واقعا به کمک نیاز دارند و بقیه از وضعیت خوب مالی برخوردار هستند.