به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اسدیان پیش ازظهر سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فرمانداری کاشمر، حضور در مساجد و گرامی داشتن یاد و خاطرات شهیدان را گوشه ای از برنامه ها در این هفته برشمرد.

سرپرست فرمانداری کاشمر نیز در این جلسه گفت: اگر دفاع و از جان گذشتگی مردم و جوانان در ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی توسط آنها انجام نمی گرفت معلوم نبود که این کشور هم اکنون توسط چه استکباری اداره می شد.

مهدی محمودی با بیان اینکه هنوز پس از سه دهه از انقلاب و جنگ تحمیلی دشمنان برای براندازی این نظام هنوز تلاش می کنند، گفت: باید با برگزاری با شکوه هفته دفاع مقدس هرساله قدرت خودمان را به این دشمنان نشان و جوانان نسل پس از جنگ را با زحمات و فداکاریهایی که مردم در جنگ تحمیلی داشته اند آشنا کنیم.

سرپرست فرمانداری کاشمر با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سرمایه های مادی و معنوی زیادی از دست داده ایم، گفت: در آن زمان همانگونه که مردم خود جوش به دفاع از میهن پرداخته اند هم اکنون وظیفه ما مردم و ادارات در این زمان این است که زحمات آنان را به نحو احسن پاس داریم.

وی گفت: با توجه به اینکه دشمن هنوز از پاننشسته و دشمنی خود را با این نظام ادامه می دهد باید با نمایش توان نظامی و سیاسی و بین المللی خود آنها را نا امید کنیم که این کارها فقط با محوریت وحدت و برادری و یگانگی امکان پذیر است.