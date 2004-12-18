گفتگوهاى سازنده ، شفاف و بدون فزون طلبي مي تواند تضمين كننده منافع ايران و اروپا باشد

به گزارش سرويس سياسي مهر ، سيد كمال خرازى روز شنبه در ديدار فيليپ گونزالس نخست وزير اسبق اسپانيا در تهران با بيان اين مطلب افزود : اروپا هر گاه بر اساس احترام و منافع متقابل حركت داشته ، شريك خوبى براى جمهورى اسلامى ايران بوده است .

وى با تشريح پيشرفت هاى جمهورى اسلامى ايران در تمامى عرصه هاى اقتصادى،صنعتى، علمى و زيرساختارها گفت : دستاوردهاى جديد و نوين ايران مرهون خودباورى و اتكاى به نفس و شكوفايى استعدادهاى جوان و تواناييهاى بومى بوده

است كه مفهوم وابستگى قبل از انقلاب اسلامى را به مفهوم عينى و گرانسنگ استقلال مبدل ساخت .



فيليپ گونزالس نخست وزير اسبق اسپانيا نيز در اين ديدار با اشاره به جايگاه جمهورى اسلامى ايران در جهان و منطقه اظهار داشت : ايران به لحاظ ژئوپلتيك در منطقه و جهان نقش كليدى دارد و ما اطمينان داريم روابط اسپانيا و ايران در چارچوب منافع متقابل رو به پيشرفت است و بايد روند تكاملى را طى نمايد.



وى افزود : با توجه به قابليت ها و پيشرفت زيرساختارهاى علمى ، فنى و تكنولوژيكى دو كشور، مادريد از طريق سرمايه گذارى مشترك ميتواند گامهاى بلندى در جهت ارتقاء مناسبات همه جانبه بردارد.

نخست وزيراسبق اسپانيا با قدردانى از موضع حمايتى ايران از اسپانيا براى برگزارى نمايشگاه اكسپو2008 ابراز اميدوارى كرد در پرتو گفتگوى جارى اروپا و ايران ، بتوان افقهاى جديدى از گفتمان سازنده و توام با منطق و به دور از يكجانبه گرايى زيانبار را در خدمت منافع و ايده هاى مردم دو كشور قرار داد.

گونزالس گفت : راهبرد ناديده گرفتن نقش سازنده جمهورى اسلامى ايران نتيجه نداشت و آثار معكوس دارد و بسيارى از صاحبنظران جهان غرب به اين نقش مهم اين واقف هستند.

فيليپ گونزالس ، نخست وزير اسبق اسپانيا قرار الست فردا در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه با موضوعيت اولين بحران جهاني شدن سخنراني كند .