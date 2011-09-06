پلیس و رسانه ها در کنار هم می توانند موفق عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ماجرای درگیری نیروهای یگان ویژه با دو نفر از خبرنگاران کرمانی طی بازی فوتبال مس و استقلال ظهر سه شنبه فرمانده نیروی انتظامی کرمان در جمع خبرنگاران حاضر شد و در این باره توضیحاتی داد.

سردار حسین چناریان با بیان اینکه این قضیه حل شده گفت: اتفاقی بوده که افتاده و ما اصلا نحوه رفتار نیروهای یگان ویژه را تایید نمی کنیم اما در این ماجرا خطایی بود که پیش آمد.

سردار چناریان بیان داشت: نیروی انتظامی به هیچ وجه این گونه رفتار را که موجب بی احترامی به طرفین باشد نمی پذیرد به خصوص اینکه در حوزه ارتباطات رسانه ای چنین وقایعی پیش آید.

وی ادامه داد: پلیس و رسانه ملی تنها در کنار هم است که می توانند موفق عمل کنند و اگر ناهماهنگی در حوزه فعالیت ها این دو نهاد پیش بیاید هر دو آسیب می بینند.

سردار چناریان اظهار کرد: ما بهترین تعامل را با اصحاب رسانه داشتیم اما آن ماجرا یک اتفاق خاص بود که در حال پیگیری است.

وی گفت: بخشی از این درگیری هم که منجر به آسیب رسیدن به دوربین خبرنگاران شد هم در حال پیگیری است.

فرمانده انتظامی کرمان با تاکید بر اینکه هر یک از نیروهای ما خطایی را مرتکب شود با برخورد جدی روبرو خواهد شد، ابراز کرد: هیچ سازمانی به اندازه نیروی انتظامی در راستای نظارت و پیگیری در اصلاح رفتارها و برخورد با متخلفین حساسیت ندارد و این مسئله را عملکرد ما به خوبی تایید می کند.

سردار چناریان همچنین با بیان اینکه پلیس یک نهاد مردمی و اسلامی است، اظهار کرد: اگر جایی اتفاقی رخ دهد که پلیس تضعیف شود مطمئنا این مسئله به نفع هیچ کس نخواهد بود.

وی بیان داشت: همه مردم و دستگاهها از یک احترام یکسان و متقابل برخوردارند اما بعضی موارد جنبه های خاص دارد که باید برای حفظ اقتدار و قداست آن، یک سری ملاحظات صورت بگیرد و مسایل با پیگیریها و تعاملات حل شود.

سردار چناریان افزود: هم همکاران یگان ویژه و هم صدا و سیما اگر جایی احساس می کنند که باید موردی پیگیری و رعایت حق و حقوقی شود، حتما دادرسی و دادخواهی کنند.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم که همه چیز باید حول قانون و رعایت احترام متقابل انجام شود و اگر هم مشکلی پیش آمد با پیگیری، اقدام به رفع آن شود.

وی با اشاره به اینکه کشمکش ها اصلا درست نیست گفت: ما از همان ابتدا هم گفتیم که اگر از مامور ما خطایی سر زد، به هیچ وجه از او دفاع نخواهیم کرد.

فرمانده انتظامی کرمان به ماجرای درگیری تصویربرداران و بازیکنان مس چند شب پس از این واقعه اشاره و اظهار کرد: این حادثه به هیچ وجه رسانه ای نشد.

وی با بیان اینکه در این ماجرا با وجود اینکه شخص گزارشگر آسیب دید اما این مسئله در هیچ رسانه ای مطرح نشد و گفت: در چنین مواقعی بحث مهم مدیریت کردن موضوع است.

سردار چناریان بیان داشت: اگر در ماجرای درگیری در بازی مس و استقلال یک مورد دیده شد که اعلام کند این کار ماموران یگان ویژه درست بوده ما برخورد می کنیم اما هیچ کس این رفتار را تایید نکرده و موضوع در حال پیگیری است.

سردار چناریان ادامه داد: ما معتقدیم حذف نقشی که تعامل ارتباطات در پیرشفت امور دارد انکار ناپذیر است و هر کس که بخواهد این تعاملات را مخدوش کند، خیانت کرده است نه خدمت.

وی اظهار کرد: من با صراحت اعلام می کنم اگر ماموران ما در پیگیری های قضایی محکوم شوند هرگز از سوی ما دفاع نمی شوند اما برخی مواقع حاشیه ها زیاد می شود.

وی به وقوع رخدادهایی مشابه در استادیوم های دیگر استانها هم اشاره و اظهار کرد: در جاهای دیگر این مسایل به خوبی مدیریت می شود.

سردار چناریان افزود: قبول داریم که در بعضی موارد، معضلات باید منعکس شود اما این گونه جریانات چون درگیری های فردی است تبعاتی در بر خواهد داشت.

وی به اهمیت شغل خبرنگاری اشاره کرد و گفت: خبرنگاری شغل بسیار شریفی است که دغدغه های فراوانی به همراه دارد.

وی ادامه داد: رسالت خبرنگاران از ایثارگری ماموران ما کمتر نیست.