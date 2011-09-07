گورستان های غیرمجاز در مشهد سلامت شهروندان را تهدید می کند

خلیل الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم مشخص بودن مالکیت برخی از زمین های سطح شهر، دفن به صورت غیرمجاز صورت می گیرد که هم اکنون شهرداری این شهر، تعیین تکلیف این املاک را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: وجود گورستان های غیرمجاز به دلیل به وجود آوردن مشکلات بهداشتی و روانی برای شهروندان، عدم امکان نظارت دقیق بر کفن و دفن و نگرانی ساکنان مجاور با گورستان ها همواره مسئله ساز بوده است، به همین دلیل شهرداری مشهد با ‌شناسایی گورستان های موجود در سال 87 اولین قدم را در این زمینه برداشت.

کاظمی با اشاره به انجام مطالعاتی در این زمینه گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته نسبت به دیوارکشی 10 آرامستان در این کلانشهراقدام شده است.

وی از وجود 37 گورستان در مشهد خبر داد و اظهارداشت: شهرداری پایتخت معنوی ایران با تعیین کارگزار و مشخص کردن کاربری مناسب برای گورستان های غیرمجاز از طریق طرح جامع می کوشد از دفن های غیرمجاز جلوگیری کند.