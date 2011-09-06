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۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

فخر موحدی:

680 شغل در 5 کارخانه گلستان ایجاد شد

680 شغل در 5 کارخانه گلستان ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان گلستان گفت: در سال جاری 685 اشتغال زایی در پنج کارخانه در استان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی استان افزود: این اشتغال در واحدهای صنعتی خوراک دام و طیور گرگان و دشت، تخته فشرده ممتاز و دخانیات قرق در شهرستان گرگان و واحدهای نورد فولاد گلستان و فرآورده های لبنی همت شیر گلستان در مینودشت استان ایجاد شد.

وی هدف از این بازدید را رسیدگی حضوری به مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرد.

فخر موحدی افزود: پس از شناسایی مشکلات طرح ها و واحدها بدنبال رفع آنها از طریق دستگاهها و بانکهای عامل ذیربط خواهیم بود و سعی خواهیم کرد طی نشستهایی با حضور سرمایه گذاران و مدیران این دستگاههای اجرایی و بانکهای ذیربط موانع تولید کارخانجات و پیشرفت طرح های صنعتی را برطرف کنیم.

به گزارش مهر، شرکت خوراک دام و طیور گرگان و دشت با سرمایه گذاری حدود 2187 میلیون ریال، زمینه اشتغال 47 نفر را فراهم کرده است.
 
این شرکت در زمینه تولید خوراک دام و طیور فعالیت می کند.
 
شرکت تخته فشرده ممتاز نیز با سرمایه گذاری 81 میلیارد ریال و اشتغالزایی 141 نفر در زمینه تولید نئوپان فعالیت می کند.
 
میزان سرمایه گذاری کارخانه دخانیات قرق 67 میلیارد ریال می باشد که در زمینه خشک نمودن برگ توتون فعالیت کرده و زمینه اشتغال 377 نفر را فراهم کرده است.
 
شرکت نورد فولاد گلستان با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال ، و اشتغالزایی 100 نفر در زمینه تولید میلگرد آهنی و فولادی فعالیت می کند و کارخانه فرآورده های لبنی همت شیر گلستان نیز با سرمایه گذاری 27.5 میلیارد ریال در زمینه تولید فرآورده های لبنی سبب اشتغال 20 نفر شده است.
کد مطلب 1401020

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