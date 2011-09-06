680 شغل در 5 کارخانه گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی استان افزود: این اشتغال در واحدهای صنعتی خوراک دام و طیور گرگان و دشت، تخته فشرده ممتاز و دخانیات قرق در شهرستان گرگان و واحدهای نورد فولاد گلستان و فرآورده های لبنی همت شیر گلستان در مینودشت استان ایجاد شد.

وی هدف از این بازدید را رسیدگی حضوری به مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرد.

فخر موحدی افزود: پس از شناسایی مشکلات طرح ها و واحدها بدنبال رفع آنها از طریق دستگاهها و بانکهای عامل ذیربط خواهیم بود و سعی خواهیم کرد طی نشستهایی با حضور سرمایه گذاران و مدیران این دستگاههای اجرایی و بانکهای ذیربط موانع تولید کارخانجات و پیشرفت طرح های صنعتی را برطرف کنیم.

به گزارش مهر، شرکت خوراک دام و طیور گرگان و دشت با سرمایه گذاری حدود 2187 میلیون ریال، زمینه اشتغال 47 نفر را فراهم کرده است.



این شرکت در زمینه تولید خوراک دام و طیور فعالیت می کند.



شرکت تخته فشرده ممتاز نیز با سرمایه گذاری 81 میلیارد ریال و اشتغالزایی 141 نفر در زمینه تولید نئوپان فعالیت می کند.

میزان سرمایه گذاری کارخانه دخانیات قرق 67 میلیارد ریال می باشد که در زمینه خشک نمودن برگ توتون فعالیت کرده و زمینه اشتغال 377 نفر را فراهم کرده است.

شرکت نورد فولاد گلستان با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال ، و اشتغالزایی 100 نفر در زمینه تولید میلگرد آهنی و فولادی فعالیت می کند و کارخانه فرآورده های لبنی همت شیر گلستان نیز با سرمایه گذاری 27.5 میلیارد ریال در زمینه تولید فرآورده های لبنی سبب اشتغال 20 نفر شده است.