شناسایی عملکرد گروه جدیدی از مولکولهای RNA

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام. آی. تی) و دانشگاه هاروارد سالها قبل کشف کردند که در سلولهای انسان همانند سلولهای موش هزاران نوع مختلف از مولکولهای غیرعادی RNA وجود دارند که با عنوان RNA غیر رمزگذاری شده یا lincRNA معرفی می شوند. اما تاکنون نقش این مولکولها ناشناخته باقی مانده بود.

اکنون این دانشمندان در تحقیقات جدید خود با مطالعه بر روی بیش از 100 مولکول lincRNA در سلولهای بنیادی جنینی کشف کردند که این مولکولها برای تنظیم فرایند تعامل میان پروتئینهای مهم در بیان ژنتیکی کاربرد دارند و این فرضیه را مطرح کردند که این مولکولها در بیشتر سلولها نیز باید نقش مشابهی داشته باشند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "درباره عملکرد دقیق lincRNA فهمیدیم که این مولکولها از طریق تعیین سرنوشت سلولهای بنیادی نقش مهمی در تنظیم مکانیزمهای توسعه رشد جنینی ایفا می کنند. این یک نتیجه شگفت انگیز است."

سلولهای بنیادی جنینی برای رسیدن به مقصد نهایی می توانند یکی از این دو مسیر اصلی را طی کنند: در یک خط ویژه از سلولهای تخصصی تمایز پیدا کنند، برای مثال به گلبولهای قرمز یا نورونها تبدیل شوند. یا اینکه در حالت پرتوان القایی باقی بمانند بدان معنی که بدون اینکه توانایی تمایز را از دست بدهند تنها تکثیر شوند اما به سلولهای تخصصی تمایز نیابند.

براساس گزارش نیچر، این محققان با خاموش کردن یک به یک این 100 مولکول مختلف lincRNA ، در چندین سطح فرایند توقف بیان ژنهای مهم در چند نوع مختلف از سلولها در حدود 90 مولکول را شناسایی کردند، درحالی که سایر مولکولها موجب شدند که سلولهای بنیادی جنینی از حالت پرتوان القایی خارج شوند و تمایز یابند.