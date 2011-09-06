هفت پروژه زیربنایی پارس جنوبی آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری بعد از ظهر سه شنبه در نشست مدیران منطقه ویژه پارس اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری این پروژه ها، زیرساختهای مهم و موثر در پشتیبانی از عملیات اجرایی پارس جنوبی توسعه می یابد .

وی افزود: احداث تاکسیوی شرقی فرودگاه بین المللی خلیج فارس، احداث خیابان دو طرفه SD45A به طول 3400 متر و خیابان ST-PE2 به طول 1800 متر، پروژه احداث ساختمان های برج کنترل بندر به همراه ساختمان پشتیبانی و چهار پروژه برق رسانی و شبکه توزیع برق در این منطقه به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: پروژه احداث تاکسیوی شرقی فرودگاه بین المللی خلیج فارس ازجمله این پروژه هاست که باهزینه 130 میلیارد و 579 میلیون ریال اعتبار احداث شده و آماده بهره برداری است .

موسوی با بیان اینکه زیرساخت های برق رسانی و شبکه توزیع برق در منطقه ویژه پارس توسعه یافته است، اظهارداشت: چهار پروژه در این زمینه شامل پروژه توسعه شبکه روشنایی منطقه ویژه، پروژه کابل کشی 33 کیلوولت به 34 دستگاه پست برق و دو پروژه احداث 32 دستگاه پست برق با ولتاژهای متفاوت آماده بهره برداری است.