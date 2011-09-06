هفت پروژه زیربنایی پارس جنوبی آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری بعد از ظهر سه شنبه در نشست مدیران منطقه ویژه پارس اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری این پروژه ها، زیرساختهای مهم و موثر در پشتیبانی از عملیات اجرایی پارس جنوبی توسعه می یابد.
وی افزود: احداث تاکسیوی شرقی فرودگاه بین المللی خلیج فارس، احداث خیابان دو طرفه SD45A به طول 3400 متر و خیابان ST-PE2 به طول 1800 متر، پروژه احداث ساختمان های برج کنترل بندر به همراه ساختمان پشتیبانی و چهار پروژه برق رسانی و شبکه توزیع برق در این منطقه به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: پروژه احداث تاکسیوی شرقی فرودگاه بین المللی خلیج فارس ازجمله این پروژه هاست که باهزینه 130 میلیارد و 579 میلیون ریال اعتبار احداث شده و آماده بهره برداری است.
موسوی با بیان اینکه زیرساخت های برق رسانی و شبکه توزیع برق در منطقه ویژه پارس توسعه یافته است، اظهارداشت: چهار پروژه در این زمینه شامل پروژه توسعه شبکه روشنایی منطقه ویژه، پروژه کابل کشی 33 کیلوولت به 34 دستگاه پست برق و دو پروژه احداث 32 دستگاه پست برق با ولتاژهای متفاوت آماده بهره برداری است.
وی افزود: پروژه احداث ساختمان های برج کنترل بندر به همراه ساختمان پشتیبانی و احداث مرحله اول محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی در بندر خدماتی پارس از جمله این پروژه هاست؛ با بهره برداری از این طرح ها زمنیه جذب سرمایه گذاری بیشتر در منطقه ویژه پارس محقق می شود.
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